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زيادة لافتة في إصابات سرطان الثدي بين الشابات... وخبراء يطالبون بتغيير معايير الفحص
صحة وتغذية
2026-06-25 | 10:33
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زيادة لافتة في إصابات سرطان الثدي بين الشابات... وخبراء يطالبون بتغيير معايير الفحص
كشفت تحليلات حديثة عن ارتفاع بنسبة 5% في حالات الإصابة بسرطان الثدي بين النساء دون سن الخمسين خلال عام واحد فقط، وسط تحذيرات من تأخر تشخيص المرض لدى الفئات الأصغر سناً مقارنة بالنساء الأكبر عمراً، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وأفادت مؤسسة CoppaFeel الخيرية، عبر تقرير نشرته صحيفة ذا صن، بأن عدداً متزايداً من الشابات اللواتي تظهر عليهن أعراض المرض لا يحصلن على التقييم أو المتابعة المناسبين، مشيرة إلى أنّ نحو حالة واحدة من كل ست حالات سرطان ثدي تُشخّص حالياً تعود لنساء دون سن الـ49 عاماً.
كما أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإصابة بين النساء دون سن الثلاثين، بنسبة بلغت 78% بين عامي 2001 و2019.
وتحذّر المؤسسة من أنّ النساء الأصغر سناً أكثر عرضة لتشخيص المرض في مراحل متقدمة، ما ينعكس سلباً على فرص العلاج والنجاة، مقارنة بالفئات العمرية الأكبر.
ودعت المؤسسة إلى اعتماد نظام تقييم فردي للمخاطر بدلاً من الاعتماد على العمر وحده لتحديد مواعيد الفحص والكشف المبكر. وتشمل المقترحات إجراء تقييم سريع يعتمد على التاريخ العائلي، والعوامل الوراثية، وكثافة أنسجة الثدي، لتحديد الحاجة إلى الفحص المبكر أو المتكرر.
كما أوصت بإدراج التوعية بصحة الثدي ضمن الفحوصات الطبية الروتينية، وتوسيع مشاركة النساء الشابات في التجارب السريرية الخاصة بسرطان الثدي.
وشدّدت المؤسسة على أنّ التوعية وحدها لا تكفي، داعيةً إلى إصلاحات أوسع في أنظمة الرعاية الصحية بما يضمن تشخيصاً أسرع وأكثر دقة، خصوصاً للفئات العمرية التي لا تُعتبر تقليدياً ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة البريطانية أنها تعمل على تسريع إجراءات تشخيص السرطان وعلاجه لجميع الفئات العمرية، مع خطط لتوفير رعاية أكثر تخصيصاً للمرضى اعتباراً من عام 2026، إلى جانب إزالة القيود العمرية في التجارب السريرية لضمان إتاحة أحدث العلاجات للمرضى الأصغر سناً.
صحة وتغذية
لافتة
إصابات
سرطان
الثدي
الشابات...
وخبراء
يطالبون
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معايير
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التالي
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