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لقاح كوفيد يفاجئ العلماء... هل يحمي القلب أيضاً؟: دراسة ترصد نتائج لافتة

صحة وتغذية
2026-06-25 | 10:40
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لقاح كوفيد يفاجئ العلماء... هل يحمي القلب أيضاً؟: دراسة ترصد نتائج لافتة
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لقاح كوفيد يفاجئ العلماء... هل يحمي القلب أيضاً؟: دراسة ترصد نتائج لافتة

كشفت دراسة أميركية حديثة، نقلتها صحيفة فوكس نيوز، أنّ لقاح كوفيد-19 المحدّث لموسم 2024-2025 قد يوفّر فائدة صحية إضافية تتجاوز الحماية من الفيروس، إذ ارتبط بانخفاض خطر المضاعفات القلبية الوعائية الخطيرة المرتبطة بالإصابة بكوفيد-19.

واعتمدت الدراسة على تحليل السجلات الصحية لأكثر من مليون من المحاربين القدامى في الولايات المتحدة. وقارن الباحثون بين أشخاص تلقّوا لقاحي الإنفلونزا وكوفيد-19 في اليوم نفسه، وآخرين تلقّوا لقاح الإنفلونزا فقط.

وأظهرت النتائج أنّ الأشخاص الذين تلقّوا لقاح كوفيد-19 سجّلوا معدلات أقل من الأحداث القلبية الوعائية الخطيرة المرتبطة بالفيروس.

وبحسب الدراسة، ارتبط اللقاح بانخفاض خطر الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بنحو 58%، وتراجع خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة تقارب 39%، إضافة إلى انخفاض حالات دخول المستشفى بسبب قصور القلب بنحو 42%.

وكانت هذه الفوائد أكثر وضوحاً لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاماً، وكذلك لدى المصابين بأمراض مزمنة.

وأشار الباحثون إلى أنّ الدراسة رصدت ارتباطاً بين تلقي اللقاح وانخفاض هذه المخاطر، لكنها لا تثبت بشكل قاطع وجود علاقة سببية مباشرة.

ويرى الخبراء أنّ الحدّ من شدة الإصابة والالتهابات الناتجة عن عدوى كوفيد-19 قد يفسّر هذا التأثير، إذ يُعدّ الالتهاب الحاد أحد العوامل التي تزيد خطر الإصابة بمضاعفات قلبية وعائية خطيرة.

وأكد مختصون أنّ هذه النتائج تعزّز الأدلة المتزايدة حول الفوائد الصحية للقاحات الوقائية، داعين الأفراد إلى مناقشة خيارات التطعيم السنوية مع مقدّمي الرعاية الصحية، لا سيما الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

المصدر

صحة وتغذية

كوفيد

يفاجئ

العلماء...

القلب

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دراسة

نتائج

لافتة

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