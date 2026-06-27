تناول 5 حصص من الفواكه والخضراوات يومياً لا يكفي دائماً... دراسة تكشف عن سرّ غذائي قد يحمي قلبك

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Food & Function أن تناول خمس حصص يومية من الفواكه والخضراوات قد لا يكون كافياً للحصول على بعض المغذيات المهمة، ما لم تتضمن هذه الحصص أنواعاً غنية بمركبات الفلافانول المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة.



وأظهرت الدراسة، التي شملت نحو 30 ألف شخص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أن أقل من 20% من المشاركين يحصلون على الكمية اليومية الموصى بها من الفلافانول، والمقدّرة بنحو 500 مليغرام يومياً.



وتشير أبحاث سابقة أجرتها جامعة هارفارد إلى أن الحصول على كميات كافية من هذه المركبات قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، من خلال دعم صحة الأوعية الدموية والمساهمة في الحد من الالتهابات.



وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور خافيير أوتافياني، أن نوعية الأطعمة المستهلكة قد تكون أكثر أهمية من عدد الحصص الغذائية وحده، مشيراً إلى أن إضافة كوب من الشاي الأخضر أو تفاحة بقشرها أو حفنة من التوت الأسود إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساهم في زيادة استهلاك الفلافانول بشكل ملحوظ.



وبيّنت الدراسة أن محتوى الفلافانول يختلف بشكل كبير بين الأطعمة، ومن أبرز المصادر:



- البرقوق (500 غرام): نحو 450 مليغراماً.

- التوت البري (250 غراماً): نحو 300 مليغرام.

- التوت الأسود (200 غرام): نحو 250 مليغراماً.

- الشاي الأخضر (كوب بحجم 250 مل): نحو 200 مليغرام.

- التفاح بقشره (تفاحة متوسطة الحجم): نحو 110 مليغرامات.



من جهته، رأى البروفيسور غونتر كونلي من جامعة ريدينغ أن هذه النتائج قد تدفع مستقبلاً نحو تطوير إرشادات غذائية أكثر تفصيلاً، تأخذ في الاعتبار الفوائد الصحية المتفاوتة لمختلف أنواع الأطعمة.



في المقابل، دعا البروفيسور نافيد ستار، أستاذ طب القلب والأيض في جامعة غلاسكو، إلى عدم التركيز على مضادات الأكسدة وحدها، مشدداً على أن الفوائد الصحية الرئيسية للفواكه والخضراوات لا تزال ترتبط بمحتواها الغني بالألياف الغذائية، والتي تستند إلى أدلة علمية واسعة ومثبتة.

ويؤكد الخبراء أن التنوع في تناول الفواكه والخضراوات يظلّ أحد أهم عناصر النظام الغذائي الصحي، مع أهمية اختيار أصناف غنية بالمركبات النباتية المفيدة إلى جانب الألياف والفيتامينات والمعادن.