دراسة صادمة: السجائر الإلكترونية قد تهدد بصرك أكثر مما تتوقع!





واعتمدت الدراسة على بيانات صحية لأكثر من 179 ألف شخص في كوريا الجنوبية، حيث قارن الباحثون بين أشخاص أقلعوا نهائياً عن النيكوتين وآخرين استبدلوا السجائر التقليدية ببدائل غير احتراقية مثل السجائر الإلكترونية. كشفت دراسة نشرتها صحيفة " فوكس نيوز " أنّ استبدال السجائر التقليدية بالسجائر الإلكترونية قد لا يكون الخيار الأكثر أماناً لصحة العين، إذ ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض بصرية خطيرة مقارنة بالإقلاع التام عن جميع منتجات النيكوتين.واعتمدت الدراسة على بيانات صحية لأكثر من 179 ألف شخص في كوريا الجنوبية، حيث قارن الباحثون بين أشخاص أقلعوا نهائياً عن النيكوتين وآخرين استبدلوا السجائر التقليدية ببدائل غير احتراقية مثل السجائر الإلكترونية.

وبعد متابعة استمرت نحو 4.6 سنوات، أظهرت النتائج أن مستخدمي السجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض العين الخطيرة بنسبة 7 في المئة مقارنة بمن توقفوا عن استخدام النيكوتين بالكامل.



وأشارت الدراسة إلى أنّ خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري ارتفع بنسبة 24 في المئة لدى من تحولوا إلى السجائر الإلكترونية، كما زاد خطر اضطرابات تركيز الإبصار بنسبة 7 في المئة.

وشملت المتابعة أمراضاً أخرى مثل المياه البيضاء (الساد)، والزرق (الغلوكوما)، والتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.



وأكد الباحثون أنّ الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة بين السجائر الإلكترونية وأمراض العين، نظراً لاعتمادها على بيانات صحية واستبيانات المشاركين، لكنها تشير إلى أنّ التحول إلى بدائل النيكوتين قد لا يلغي المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين، خاصة فيما يتعلق بصحة العين.