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الأهل على الهاتف... والأبناء يدفعون الثمن: دراسة تكشف التأثير الصادم للتجاهل الرقمي
صحة وتغذية
2026-06-29 | 07:00
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الأهل على الهاتف... والأبناء يدفعون الثمن: دراسة تكشف التأثير الصادم للتجاهل الرقمي
في عصرٍ باتت فيه الشاشات جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، يتكرر مشهد مألوف في كثير من المنازل: أفراد العائلة مجتمعون في المكان نفسه، لكنّ كلّاً منهم منشغل بهاتفه الذكي. هذا السلوك، الذي قد يبدو عادياً للبعض، يُعرف علمياً باسم "الفوبينغ" (Phubbing)، أي تجاهل الأشخاص المحيطين لصالح استخدام الهاتف، وهو ما بدأ يثير قلق الباحثين بسبب تأثيراته المحتملة على العلاقات الأسرية والصحة النفسية للأبناء.
وكشفت دراسة حديثة أوردها موقع
Psychology Today
عن التأثيرات العميقة للتجاهل الرقمي الذي يمارسه بعض الآباء والأمهات تجاه أبنائهم نتيجة الانشغال المستمر بالهواتف الذكية.
وأوضحت الدراسة أن الهواتف التي بدأت كوسيلة للتواصل تحوّلت إلى أجهزة متعددة الاستخدامات، ما جعلها أكثر قدرة على جذب الانتباه وإحداث أنماط من الاستخدام المفرط أو الإدماني لدى كثير من الأشخاص.
وبيّنت الباحثتان القائمتان على الدراسة أن تجاهل الأهل لأبنائهم أثناء استخدام الهاتف يبعث برسالة غير مباشرة مفادها أن ما يحدث على الشاشة أكثر أهمية من الشخص الموجود أمامهم. وقد يؤدي هذا الشعور إلى إحساس الأطفال والمراهقين بالإهمال أو انخفاض القيمة الذاتية، ما ينعكس سلباً على رفاههم النفسي والعاطفي.
وشملت الدراسة 159 مراهقاً في رومانيا تراوحت أعمارهم بين 13 و18 عاماً، وأظهرت النتائج أن مستويات التجاهل الرقمي التي يشعر بها الأبناء كانت متقاربة سواء من جانب الأمهات أو الآباء.
كما كشفت النتائج أن شعور المراهقين بعدم الأهمية بسبب انشغال أهلهم الدائم بالهواتف يرتبط بارتفاع احتمالات إدمانهم هم أيضاً على الهواتف الذكية، إضافة إلى ظهور أعراض مرتبطة بصعوبة التحكم في الاستخدام، وضعف التركيز، وتأثر الأنشطة اليومية.
وأشار التقرير إلى أنه رغم ضغوط الحياة وتسارع وتيرة العمل، فإن الحد من هذه الظاهرة يبقى ممكناً من خلال خطوات بسيطة، مثل تخصيص أوقات خالية من الهواتف داخل المنزل، وتأجيل الرسائل والمكالمات غير الضرورية خلال الوقت المخصّص للعائلة.
ويوصي الخبراء بوضع الهاتف جانباً عند العودة إلى المنزل أو أثناء الحديث مع أحد أفراد الأسرة، مع الحرص على التواصل البصري والاستماع الفعّال، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز شعور الأبناء بالأمان والثقة والانتماء.
ويؤكد الباحثون أن مواجهة ظاهرة التجاهل الرقمي لا تعني التخلي عن التكنولوجيا، بل استخدامَها بشكل متوازن يضمن ألّا يحلّ التواصل الافتراضي مكان العلاقات الإنسانية الحقيقية داخل الأسرة.
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غروب الشمس ليس مجرد مشهد جميل… إليكم تأثيره على صحتكم!
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