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غروب الشمس ليس مجرد مشهد جميل… إليكم تأثيره على صحتكم!
صحة وتغذية
2026-06-28 | 12:45
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غروب الشمس ليس مجرد مشهد جميل… إليكم تأثيره على صحتكم!
تشير أبحاث علمية متزايدة نشرتها صحيفة "
بي بي سي
" البريطانية إلى أنّ مشاهدة شروق الشمس وغروبها لا تمنح الإنسان لحظات من الجمال والهدوء فحسب، بل قد يكون لها تأثيرات إيجابية ملموسة على الصحة النفسية والجسدية.
ويؤكد خبراء أنّ هذه اللحظات الطبيعية تساعد على تقليل التوتر والقلق، وتحسين المزاج، وتعزيز الذاكرة والإبداع، فضلاً عن دعم جودة النوم.
ويرى الباحثون أنّ أحد أبرز أسباب هذه الفوائد هو شعور "الرهبة" الذي يرافق مشاهدة المناظر الطبيعية المهيبة، مثل الغروب. ويؤدي هذا الشعور إلى تحويل الانتباه بعيداً عن الضغوط اليومية، ما يساعد على كسر دوامة الأفكار السلبية، ويمنح الشخص إحساساً بالهدوء والتركيز على اللحظة الحالية.
كما أظهرت الدراسات أنّ الأشخاص الذين يختبرون هذه المشاعر بانتظام يميلون إلى إظهار سلوكيات أكثر إيجابية وتعاطفاً مع الآخرين.
وتشير الدراسات أيضاً إلى أنّ التعرض المنتظم لضوء الشمس الطبيعي، خصوصاً خلال الشروق والغروب، يساهم في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ما يساعد على تحسين جودة النوم. فمع غروب الشمس، تبدأ مستويات هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم بالارتفاع، بينما ينخفض هرمون التوتر "الكورتيزول"، الأمر الذي يهيئ الجسم للاسترخاء والراحة.
أما شروق الشمس، فيحفّز الجسم على الاستيقاظ بشكل طبيعي، ويرفع مستويات السيروتونين، المعروف بدوره في تحسين المزاج، كما يدعم إنتاج فيتامين "د". ويحذر الخبراء في المقابل من أن التعرض المفرط للإضاءة الصناعية، وخاصة الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات ليلاً، قد يربك الساعة البيولوجية ويؤثر سلباً في النوم والصحة النفسية.
ويخلص الباحثون إلى أنّ تخصيص بضع دقائق يومياً لمشاهدة شروق الشمس أو غروبها قد يكون عادة بسيطة، لكنها تحمل فوائد صحية تتجاوز الاستمتاع بالمشهد، لتدعم الصحة النفسية، وتحسن النوم، وتعزز الشعور بالراحة والتوازن.
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