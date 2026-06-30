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ليس الدواء وحده... ساعة تلقي علاج السرطان قد تحدد فرص النجاة
صحة وتغذية
2026-06-30 | 05:26
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ليس الدواء وحده... ساعة تلقي علاج السرطان قد تحدد فرص النجاة
كشفت دراسة حديثة أن توقيت تلقي العلاج المناعي لمرضى السرطان قد يكون عاملاً حاسماً في فعالية العلاج، إذ أظهرت النتائج أن المرضى الذين تلقوا جرعاتهم الأولى قبل الساعة الثالثة بعد الظهر حققوا نتائج أفضل بكثير مقارنة بمن تلقوا العلاج في وقت لاحق من اليوم.
وشملت الدراسة، التي نقلتها شبكة
CNN
، 210 مرضى مصابين بسرطان الرئة غير صغير الخلايا. وقُسّم المشاركون عشوائياً إلى مجموعتين: تلقت الأولى العلاج قبل الثالثة عصراً، فيما تلقت الثانية العلاج بعد هذا التوقيت.
وأظهرت النتائج أن المرضى الذين تلقوا العلاج مبكراً عاشوا في المتوسط نحو عام إضافي مقارنة بالمجموعة الأخرى. كما بقي المرض تحت السيطرة لمدة 11.3 شهراً في المجموعة الأولى، مقابل 5.7 أشهر فقط لدى المرضى الذين تلقوا العلاج في وقت متأخر.
كذلك، بلغت نسبة البقاء على قيد الحياة عند نهاية الدراسة نحو 45% في المجموعة الأولى، مقارنة بـ15% فقط في المجموعة الثانية.
ويرجّح الباحثون أن يعود هذا الفارق إلى تأثير الساعة البيولوجية للجسم، إذ تكون الخلايا التائية، المسؤولة عن مهاجمة الخلايا السرطانية، أكثر نشاطاً خلال ساعات الصباح والنهار، ما قد يجعل العلاج المناعي أكثر فعالية عند إعطائه في هذه الفترة.
كما أظهرت تحاليل الدم أن المرضى الذين تلقوا العلاج في وقت مبكر امتلكوا أعداداً أكبر من الخلايا المناعية القادرة على محاربة السرطان.
ورغم النتائج المشجعة، شدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات في بلدان ومجموعات سكانية مختلفة للتأكد من صحة هذه النتائج قبل اعتماد تغييرات رسمية في مواعيد العلاج.
ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه النتائج قد تمثل خطوة مهمة نحو تحسين فرص النجاة من السرطان من دون الحاجة إلى تطوير أدوية جديدة، بل عبر الاستفادة من التوقيت الأمثل لإعطاء العلاجات المتوافرة حالياً.
صحة وتغذية
الدواء
وحده...
السرطان
النجاة
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