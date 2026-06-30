دراسة مفاجئة: الرضاعة الطبيعية قد تقلّل خطر أعراض فرط الحركة وتشتّت الانتباه لدى الأطفال

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من University of Bergen أن الأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم قد يكونون أقل عرضة لظهور أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه (ADHD)، مع تسجيل الفتيات استفادة أكبر مقارنة بالفتيان.



واعتمدت الدراسة، التي نقلت نتائجها Euronews، على بيانات أكثر من 37 ألف طفل وُلدوا في النرويج بين عامي 1999 و2009. وتابع الباحثون أنماط الرضاعة الطبيعية لدى الأطفال حتى بلوغهم أعمار ثلاث وخمس وثماني سنوات.



وأظهرت النتائج أن الرضاعة الطبيعية، ولا سيما الحصرية منها لمدة تصل إلى ستة أشهر، ارتبطت بانخفاض أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه، مع ازدياد الفائدة كلما طالت مدة الرضاعة.



وأشار الباحثون إلى أن حليب الأم يحتوي على عناصر غذائية ومركبات حيوية قد تسهم في دعم نمو الدماغ خلال المراحل المبكرة من الحياة، ما قد ينعكس إيجاباً على التطور العصبي والسلوكي للأطفال.



وفي المقابل، شدد فريق الدراسة على أن اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه يتأثر بعوامل وراثية وبيئية متعددة، وأن النتائج تُظهر ارتباطاً إحصائياً بين الرضاعة الطبيعية وانخفاض الأعراض، من دون أن تثبت وجود علاقة سببية مباشرة.



وتوصي كل من World Health Organization وUNICEF بالاعتماد على الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، نظراً لفوائدها الصحية والتغذوية المتعددة.



وأكد الباحثون الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الآليات البيولوجية التي قد تفسر العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وانخفاض أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه لدى الأطفال.