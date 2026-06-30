الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دراسة مفاجئة: الرضاعة الطبيعية قد تقلّل خطر أعراض فرط الحركة وتشتّت الانتباه لدى الأطفال
صحة وتغذية
2026-06-30 | 09:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دراسة مفاجئة: الرضاعة الطبيعية قد تقلّل خطر أعراض فرط الحركة وتشتّت الانتباه لدى الأطفال
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من University of Bergen أن الأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم قد يكونون أقل عرضة لظهور أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه (ADHD)، مع تسجيل الفتيات استفادة أكبر مقارنة بالفتيان.
واعتمدت الدراسة، التي نقلت نتائجها Euronews، على بيانات أكثر من 37 ألف طفل وُلدوا في النرويج بين عامي 1999 و2009. وتابع الباحثون أنماط الرضاعة الطبيعية لدى الأطفال حتى بلوغهم أعمار ثلاث وخمس وثماني سنوات.
وأظهرت النتائج أن الرضاعة الطبيعية، ولا سيما الحصرية منها لمدة تصل إلى ستة أشهر، ارتبطت بانخفاض أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه، مع ازدياد الفائدة كلما طالت مدة الرضاعة.
وأشار الباحثون إلى أن حليب الأم يحتوي على عناصر غذائية ومركبات حيوية قد تسهم في دعم نمو الدماغ خلال المراحل المبكرة من الحياة، ما قد ينعكس إيجاباً على التطور العصبي والسلوكي للأطفال.
وفي المقابل، شدد فريق الدراسة على أن اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه يتأثر بعوامل وراثية وبيئية متعددة، وأن النتائج تُظهر ارتباطاً إحصائياً بين الرضاعة الطبيعية وانخفاض الأعراض، من دون أن تثبت وجود علاقة سببية مباشرة.
وتوصي كل من World Health Organization وUNICEF بالاعتماد على الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، نظراً لفوائدها الصحية والتغذوية المتعددة.
وأكد الباحثون الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الآليات البيولوجية التي قد تفسر العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وانخفاض أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه لدى الأطفال.
المصدر
صحة وتغذية
مفاجئة:
الرضاعة
الطبيعية
تقلّل
أعراض
الحركة
وتشتّت
الانتباه
الأطفال
التالي
مكمّل شهير للعضلات تحت المجهر... هل يساهم الكرياتين في تخفيف الاكتئاب؟
ليس الدواء وحده... ساعة تلقي علاج السرطان قد تحدد فرص النجاة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-04-10
قضية جيفري إبستين إلى الواجهة مجدداً... وميلانيا ترامب متهمة بـ" تشتيت الإنتباه" عن التحقيق!
منوعات
2026-04-10
قضية جيفري إبستين إلى الواجهة مجدداً... وميلانيا ترامب متهمة بـ" تشتيت الإنتباه" عن التحقيق!
0
صحة وتغذية
2026-05-30
الأرق قد يزيد خطر السرطان لدى الشابات... دراسة تثير القلق
صحة وتغذية
2026-05-30
الأرق قد يزيد خطر السرطان لدى الشابات... دراسة تثير القلق
0
صحة وتغذية
2026-04-12
دراسة: تناول فيتامين د يوميا يساهم في تخفيف أعراض مرض القولون العصبي
صحة وتغذية
2026-04-12
دراسة: تناول فيتامين د يوميا يساهم في تخفيف أعراض مرض القولون العصبي
0
صحة وتغذية
2026-04-28
دراسة حديثة: فقدان الوزن يقلل من مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان
صحة وتغذية
2026-04-28
دراسة حديثة: فقدان الوزن يقلل من مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
11:40
اختراق علمي في ألزهايمر... العلماء يكتشفون "الممر السري" الذي ينشر المرض داخل الدماغ
صحة وتغذية
11:40
اختراق علمي في ألزهايمر... العلماء يكتشفون "الممر السري" الذي ينشر المرض داخل الدماغ
0
صحة وتغذية
09:58
316 عاماً من العمر... ثلاث شقيقات يحيّرن العلماء ويكشفن أسرار الحياة المديدة
صحة وتغذية
09:58
316 عاماً من العمر... ثلاث شقيقات يحيّرن العلماء ويكشفن أسرار الحياة المديدة
0
صحة وتغذية
09:52
مكمّل شهير للعضلات تحت المجهر... هل يساهم الكرياتين في تخفيف الاكتئاب؟
صحة وتغذية
09:52
مكمّل شهير للعضلات تحت المجهر... هل يساهم الكرياتين في تخفيف الاكتئاب؟
0
صحة وتغذية
05:26
ليس الدواء وحده... ساعة تلقي علاج السرطان قد تحدد فرص النجاة
صحة وتغذية
05:26
ليس الدواء وحده... ساعة تلقي علاج السرطان قد تحدد فرص النجاة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-18
الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني
خبر عاجل
2026-03-18
الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني
0
أخبار لبنان
05:37
عون ورسامني بحثا في تأهيل مطار القليعات واستعدادات مطار بيروت للصيف
أخبار لبنان
05:37
عون ورسامني بحثا في تأهيل مطار القليعات واستعدادات مطار بيروت للصيف
0
أخبار لبنان
2026-06-18
نصار في مقابلة مع CNN يرفض أي تدخل خارجي في لبنان ويدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
2026-06-18
نصار في مقابلة مع CNN يرفض أي تدخل خارجي في لبنان ويدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة
0
آخر الأخبار
2026-06-27
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية تفرج عن الأشخاص المحتجزين لديها منذ يوم أمس عند أطراف بلدة عين عرب
آخر الأخبار
2026-06-27
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية تفرج عن الأشخاص المحتجزين لديها منذ يوم أمس عند أطراف بلدة عين عرب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:01
لقاء بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش... إليكم الأجواء من قصر بعبدا
أخبار لبنان
08:01
لقاء بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش... إليكم الأجواء من قصر بعبدا
0
أخبار لبنان
07:34
باسيل من عين التينة: هناك توافق مع الرئيس بري على أمرين
أخبار لبنان
07:34
باسيل من عين التينة: هناك توافق مع الرئيس بري على أمرين
0
أخبار لبنان
06:00
وزير الصحة جال متفقدا مستشفيات صور لمتابعة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
06:00
وزير الصحة جال متفقدا مستشفيات صور لمتابعة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
03:57
الحاج حسن: رئيس الجمهورية يحق له وفق الدستور أن يفاوض ولكن ليس إسرائيل
أخبار لبنان
03:57
الحاج حسن: رئيس الجمهورية يحق له وفق الدستور أن يفاوض ولكن ليس إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
موجة حر قياسية في أوروبا… وانقسام سياسي في فرنسا حول التكييف
تقارير نشرة الاخبار
14:12
موجة حر قياسية في أوروبا… وانقسام سياسي في فرنسا حول التكييف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ترقبوا انخفاضًا تدريجيًا في أسعار السلع
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ترقبوا انخفاضًا تدريجيًا في أسعار السلع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
قافلة إنسانية جديدة إلى الجنوب بجهود مشتركة بين Fondation CMA CGM و L’Œuvre d’Orient
تقارير نشرة الاخبار
13:52
قافلة إنسانية جديدة إلى الجنوب بجهود مشتركة بين Fondation CMA CGM و L’Œuvre d’Orient
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين المونديال وتصفيات السلة... لبنان يواجه الهند في مواجهة مهمة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين المونديال وتصفيات السلة... لبنان يواجه الهند في مواجهة مهمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
50 ألف دولار لمشاهدة المونديال... تعرفوا إلى مهنة الأحلام
تقارير نشرة الاخبار
13:32
50 ألف دولار لمشاهدة المونديال... تعرفوا إلى مهنة الأحلام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:36
وزير المالية يحدد آلية تطبيق الضريبة الاستثنائية على أرباح عمليات "صيرفة"
أخبار لبنان
06:36
وزير المالية يحدد آلية تطبيق الضريبة الاستثنائية على أرباح عمليات "صيرفة"
2
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المنتخب اللبناني لكرة السلة يواجه الهند في تصفيات كأس العالم... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المنتخب اللبناني لكرة السلة يواجه الهند في تصفيات كأس العالم... إليكم التفاصيل
3
أخبار لبنان
15:04
سلام يشكر الامارات على قرار السماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان ويثمّن متانة العلاقات الثنائية
أخبار لبنان
15:04
سلام يشكر الامارات على قرار السماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان ويثمّن متانة العلاقات الثنائية
4
اسرار
00:17
أسرار الصحف المحلية ٣٠-٦-٢٠٢٦
اسرار
00:17
أسرار الصحف المحلية ٣٠-٦-٢٠٢٦
5
فنّ
13:06
جوزيف عطية... "مغروم؟"
فنّ
13:06
جوزيف عطية... "مغروم؟"
6
أمن وقضاء
07:28
الجيش يوقف 4 مواطنين لإطلاقهم النار في مناطق مختلفة
أمن وقضاء
07:28
الجيش يوقف 4 مواطنين لإطلاقهم النار في مناطق مختلفة
7
أخبار لبنان
11:25
شملت 5 مؤسسات و16 شخصًا... عقوبات تستهدف مكونات رئيسية للبنية المالية لحزب الله
أخبار لبنان
11:25
شملت 5 مؤسسات و16 شخصًا... عقوبات تستهدف مكونات رئيسية للبنية المالية لحزب الله
8
أخبار لبنان
15:14
جنبلاط: “يا محلا اتفاق 17 أيار أمام اتفاق اليوم”
أخبار لبنان
15:14
جنبلاط: “يا محلا اتفاق 17 أيار أمام اتفاق اليوم”
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More