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ليست العينان فقط... الاستخدام المفرط للشاشات قد يغيّر جسمك بصمت
صحة وتغذية
2026-07-02 | 06:23
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ليست العينان فقط... الاستخدام المفرط للشاشات قد يغيّر جسمك بصمت
حذّر تقرير نشرته
BBC
من أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية والأجهزة الرقمية لا يقتصر تأثيره على الصحة النفسية، بل يمتد إلى إحداث تغيّرات جسدية قد تصبح مزمنة مع مرور الوقت.
وتشير أبحاث حديثة إلى أن الإفراط في استخدام الشاشات قد يرتبط بمشكلات في العمود الفقري، وضعف في قوة قبضة اليد، وتراجع في المهارات الحركية، إضافة إلى تأثيرات سلبية في صحة العين.
وأوضح التقرير أن الانحناء المستمر للنظر إلى الهاتف، فيما يُعرف بـ"الرقبة التقنية" (Tech Neck)، يزيد الضغط على فقرات الرقبة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى تآكل المفاصل والأقراص الفقرية، والإصابة بآلام مزمنة، كما قد يؤثر في كفاءة التنفس.
وللحد من هذه المشكلات، ينصح الخبراء برفع الهاتف إلى مستوى العين، وضبط ارتفاع شاشة الحاسوب بما يتناسب مع مستوى النظر، إلى جانب أخذ فترات راحة منتظمة وتحريك الرقبة والظهر باستمرار.
كما أشار التقرير إلى أن قضاء ساعات طويلة داخل الأماكن المغلقة والاستخدام المكثف للأجهزة الإلكترونية قد يرتبط بارتفاع معدلات الإصابة بقصر النظر، ليس بسبب النظر إلى الشاشات مباشرة، وإنما نتيجة قلة الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الهواء الطلق، وهو عامل يُعتقد أنه يلعب دوراً مهماً في حماية نمو العين، خصوصاً لدى الأطفال.
وفي السياق نفسه، لفت التقرير إلى أن نمط الحياة قليل الحركة، إلى جانب الاعتماد المتزايد على الأجهزة الرقمية، قد يسهم في تراجع قوة قبضة اليد والمهارات الحركية الدقيقة، ما قد ينعكس سلباً على اللياقة البدنية والصحة العامة مع مرور الوقت.
ويوصي الخبراء بممارسة النشاط البدني بانتظام، وتقليل فترات الجلوس، وإدراج أنشطة يدوية مثل الكتابة والرسم والعزف على الآلات الموسيقية، للمساعدة في الحفاظ على المهارات الحركية وصحة العضلات والمفاصل.
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