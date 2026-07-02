الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ليست العينان فقط... الاستخدام المفرط للشاشات قد يغيّر جسمك بصمت

صحة وتغذية
2026-07-02 | 06:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ليست العينان فقط... الاستخدام المفرط للشاشات قد يغيّر جسمك بصمت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ليست العينان فقط... الاستخدام المفرط للشاشات قد يغيّر جسمك بصمت

حذّر تقرير نشرته BBC من أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية والأجهزة الرقمية لا يقتصر تأثيره على الصحة النفسية، بل يمتد إلى إحداث تغيّرات جسدية قد تصبح مزمنة مع مرور الوقت.

وتشير أبحاث حديثة إلى أن الإفراط في استخدام الشاشات قد يرتبط بمشكلات في العمود الفقري، وضعف في قوة قبضة اليد، وتراجع في المهارات الحركية، إضافة إلى تأثيرات سلبية في صحة العين.

وأوضح التقرير أن الانحناء المستمر للنظر إلى الهاتف، فيما يُعرف بـ"الرقبة التقنية" (Tech Neck)، يزيد الضغط على فقرات الرقبة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى تآكل المفاصل والأقراص الفقرية، والإصابة بآلام مزمنة، كما قد يؤثر في كفاءة التنفس.

وللحد من هذه المشكلات، ينصح الخبراء برفع الهاتف إلى مستوى العين، وضبط ارتفاع شاشة الحاسوب بما يتناسب مع مستوى النظر، إلى جانب أخذ فترات راحة منتظمة وتحريك الرقبة والظهر باستمرار.

كما أشار التقرير إلى أن قضاء ساعات طويلة داخل الأماكن المغلقة والاستخدام المكثف للأجهزة الإلكترونية قد يرتبط بارتفاع معدلات الإصابة بقصر النظر، ليس بسبب النظر إلى الشاشات مباشرة، وإنما نتيجة قلة الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الهواء الطلق، وهو عامل يُعتقد أنه يلعب دوراً مهماً في حماية نمو العين، خصوصاً لدى الأطفال.

وفي السياق نفسه، لفت التقرير إلى أن نمط الحياة قليل الحركة، إلى جانب الاعتماد المتزايد على الأجهزة الرقمية، قد يسهم في تراجع قوة قبضة اليد والمهارات الحركية الدقيقة، ما قد ينعكس سلباً على اللياقة البدنية والصحة العامة مع مرور الوقت.

ويوصي الخبراء بممارسة النشاط البدني بانتظام، وتقليل فترات الجلوس، وإدراج أنشطة يدوية مثل الكتابة والرسم والعزف على الآلات الموسيقية، للمساعدة في الحفاظ على المهارات الحركية وصحة العضلات والمفاصل.

صحة وتغذية

العينان

فقط...

الاستخدام

المفرط

للشاشات

يغيّر

اختراق علمي في ألزهايمر... العلماء يكتشفون "الممر السري" الذي ينشر المرض داخل الدماغ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-05-20

5 دقائق فقط قد تغيّر حياتك: دراسة تكشف سرّ إطالة العمر

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-07

هل يعاني جسمك من التهاب مزمن؟... 6 علامات غير متوقعة قد تكشف ذلك

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-14

الرئيس الإيراني: المقصود بالشعب جميع أبناء الشعب الإيراني وليس تيارا أو جماعة بعينها

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-01

وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة لمواصلة الدبلوماسية إذا غيرت أميركا مطالبها المفرطة وخطابها التهديدي وأفعالها الاستفزازية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-06-30

اختراق علمي في ألزهايمر... العلماء يكتشفون "الممر السري" الذي ينشر المرض داخل الدماغ

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-30

المثلّجات لا تُبرّد جسمك كما تظن... وخبراء يكشفون سر تراجع الشهية في الصيف

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-30

316 عاماً من العمر... ثلاث شقيقات يحيّرن العلماء ويكشفن أسرار الحياة المديدة

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-30

مكمّل شهير للعضلات تحت المجهر... هل يساهم الكرياتين في تخفيف الاكتئاب؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:46

وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني: وقعنا على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع لبنان وهذا الاطار سيكون منصة لكل الوزارات لتطوير الشراكات والتفاهمات الامنية وكل ما نحمله للبنان هو الحب والحرص على تجاوز الارث السيئ في العلاقة بين البلدين

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-02

مقدمة النشرة المسائية 2-6-2026

LBCI
صحف اليوم
00:25

بري لـ"الديار": "اتفاق الإطار" اتفاق فتنة... وباب التسوية لا يزال مفتوحاً

LBCI
خبر عاجل
2026-06-25

رئيس الحكومة نواف سلام: طلبت من كل الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية مواكبة عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:19

جنبلاط استقبل الشيباني: النظام البائد انتهى وعلينا فتح صفحة جديدة من العلاقات مع سوريا

LBCI
أخبار لبنان
04:08

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في عين التينة... إليكم ما تحمله زيارته

LBCI
أخبار لبنان
16:07

سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة

LBCI
حال الطقس
13:59

طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الغلاء يغيّر قواعد الحب... Gen Z يتهرّب من الـ Dates

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

النفط موجود... لكن البنزين مفقود: أزمة وقود في روسيا

LBCI
رياضة
13:45

استراحات الترطيب في مونديال 2026... صحة اللاعبين أم منجم ذهب إعلاني؟

LBCI
رياضة
13:45

أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026

LBCI
رياضة
13:43

روجيه فغالي يعلق على آخر نتائج مونديال 2026... وهذا ما قاله عن رالي اهدن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:18

بلدية فرون وأهاليها يرفضون إدراج البلدة ضمن توصيف “مناطق تجريبية” ويحذرون من استخدام مصطلح “السيطرة بالنار”

LBCI
اسرار
23:53

أسرار الصحف 2-7-2026

LBCI
فنّ
11:23

من الفنّ إلى السياسة... الرئيس السوري يعيّن الممثّلة روزينا لاذقاني في البرلمان الجديد

LBCI
أخبار لبنان
16:07

سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة

LBCI
خبر عاجل
08:51

مصدر في اليونيفل للـLBCI: يجري التحقق من موضوع انشاء الجيش الاسرائيلي بوابات عبور في مناطق في جنوب لبنان فيما يفيد المصدر عينه بأن الجيش الاسرائيلي سبق ان وضع عوائق على طرقات عدة في الناقورة وعند ما يعرف بالاسكندرونة بين الناقورة والبياضة

LBCI
خبر عاجل
15:06

سلام للـLBCI: لا أسعى لمواجهة مع حزب الله لكن لا أنا ولا أحد في الحكومة نخضع لابتزازه وأنا لا أطالب حزب الله سوى بالوفاء بتعهداته المنصوص عليها في اتفاق الطائف والـ1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية والبيان الوزاري

LBCI
أخبار لبنان
16:21

مجلس الوزراء ينعقد الخميس في السراي لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية

LBCI
خبر عاجل
14:07

سلام ردًا على وليد جنبلاط للـLBCI: أفهم هاجسه و"اتفاقية الهدنة" مرجع أساسي والذي بقي منها مبادئ قامت عليها وحتى تُصبح قابلة للتنفيذ يجب تحديثها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More