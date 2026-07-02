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خبر سار لعشاق القهوة… دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لصحة الكبد

صحة وتغذية
2026-07-02 | 10:32
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خبر سار لعشاق القهوة… دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لصحة الكبد
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خبر سار لعشاق القهوة… دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لصحة الكبد

كشفت دراسة واسعة النطاق أن شرب القهوة يومياً قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد وسرطان الكبد، حتى لدى الأشخاص الذين يستهلكون خمس أكواب أو أكثر يومياً. واستندت الدراسة، التي نقلتها شبكة CNN، إلى متابعة أكثر من 354 ألف شخص على مدى يزيد عن عشر سنوات.

وأظهرت النتائج أن الفوائد المحتملة تزداد مع ارتفاع استهلاك القهوة. فقد ارتبط تناول كوب إلى كوبين يومياً بانخفاض خطر الإصابة بتليّف الكبد بنسبة 20%، وسرطان الكبد بنسبة 24%. أما تناول ثلاثة إلى أربعة أكواب يومياً، فارتبط بانخفاض الخطر إلى نحو 35%.

في المقابل، سجّل الأشخاص الذين شربوا خمسة أكواب أو أكثر يومياً انخفاضاً في خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 47%، إلى جانب تراجع معدلات الوفاة المرتبطة بأمراض الكبد.

ويرى الباحثون أن هذه الفوائد لا ترتبط بالكافيين وحده، إذ لوحظت نتائج مشابهة لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة منزوعة الكافيين، ما يشير إلى أن مضادات الأكسدة والمركبات النباتية الموجودة في القهوة قد تؤدي دوراً مهماً في حماية الكبد من الالتهابات والتليّف.

ورغم النتائج المشجعة، شدد الخبراء على أن الدراسة تُظهر ارتباطاً بين شرب القهوة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد، لكنها لا تثبت أن القهوة هي السبب المباشر في هذه الفوائد.

كما أوصوا بتجنب الإفراط في إضافة السكر أو المبيّضات الصناعية إلى القهوة، والالتزام بالكميات الموصى بها من الكافيين، مؤكدين أن اتباع نمط حياة صحي، يشمل نظاماً غذائياً متوازناً وممارسة النشاط البدني، يبقى العامل الأهم للحفاظ على صحة الكبد.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج تنضم إلى مجموعة متزايدة من الدراسات التي تربط استهلاك القهوة بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والخرف، وعدد من الأمراض المزمنة الأخرى.

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