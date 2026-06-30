الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اختراق علمي في ألزهايمر... العلماء يكتشفون "الممر السري" الذي ينشر المرض داخل الدماغ

صحة وتغذية
2026-06-30 | 11:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اختراق علمي في ألزهايمر... العلماء يكتشفون &quot;الممر السري&quot; الذي ينشر المرض داخل الدماغ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اختراق علمي في ألزهايمر... العلماء يكتشفون "الممر السري" الذي ينشر المرض داخل الدماغ

كشف باحثون عن آلية جديدة قد تفسّر كيفية انتشار مرض ألزهايمر داخل الدماغ، في اكتشاف قد يمهّد الطريق لتطوير علاجات تُبطئ تطور المرض وتحدّ من تفاقم أعراضه.

وأظهرت دراسة أُجريت على الفئران أن بروتيناً يُعرف باسم Arc، والذي يؤدي دوراً أساسياً في التواصل بين الخلايا العصبية، قد يساعد أيضاً بروتين تاو (Tau) السام على الانتقال من الخلايا المصابة إلى الخلايا السليمة، ما يساهم في انتشار المرض داخل الدماغ.

وأوضح الباحثون أن بروتين تاو يتراكم لدى مرضى ألزهايمر على شكل تكتلات ضارة تُلحق الأذى بالخلايا العصبية، وتؤدي تدريجياً إلى تراجع الذاكرة والقدرات الإدراكية. وتبيّن أن هذا البروتين يستغل الحويصلات الدقيقة التي يستخدمها بروتين Arc لنقل الإشارات بين الخلايا، لينتقل بدوره إلى خلايا سليمة ويبدأ بإلحاق الضرر بها.

وعندما أزال العلماء بروتين Arc في نماذج الفئران، انخفض انتقال بروتين تاو بشكل ملحوظ، وكاد انتشار المرض يتوقف. لكنهم لاحظوا في المقابل أن غياب هذا البروتين أدى إلى تراكم كميات أكبر من تاو داخل الخلايا المصابة، ما تسبب في موتها بوتيرة أسرع.

وتشير هذه النتائج إلى أن بروتين Arc يؤدي دوراً مزدوجاً؛ فهو يساعد الخلايا على التخلص من بروتين تاو السام، لكنه في الوقت نفسه يسهّل انتقاله إلى خلايا أخرى داخل الدماغ.

ويرى الباحثون أن النهج العلاجي المستقبلي قد لا يقوم على منع الخلايا المصابة من طرح بروتين تاو، بل على منع الحويصلات الدقيقة الحاملة له من الوصول إلى الخلايا السليمة.

كما تمكن الفريق من رصد المؤشرات نفسها في عينات من أنسجة دماغ بشرية، ما يعزز أهمية الاكتشاف. ومع ذلك، شدد الباحثون على أن النتائج لا تزال أولية، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات قبل ترجمتها إلى علاجات سريرية لمرضى ألزهايمر.

المصدر

صحة وتغذية

ألزهايمر...

العلماء

يكتشفون

"الممر

السري"

المرض

الدماغ

المثلّجات لا تُبرّد جسمك كما تظن... وخبراء يكشفون سر تراجع الشهية في الصيف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-04-16

هل فشلت أدوية الزهايمر؟ مراجعة علمية تثير التساؤلات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-05-30

أول حالة معروفة لـ"خلود الأنسجة"... "خيار البحر" كائن يتحدى الموت: إليكم ما اكتشفه العلماء

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-07

السفارة الإيرانية في لبنان تنشر صورة تجمع علمَي لبنان وإيران وتعلّق "دایماً حدکن" وذلك عقب إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
2026-06-07

وزير الخارجية الإيراني ينشر صورة تضمّ علمَي لبنان وإيران وذلك عقب إطلاق صواريخ إيرانية بإتجاه إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:48

المثلّجات لا تُبرّد جسمك كما تظن... وخبراء يكشفون سر تراجع الشهية في الصيف

LBCI
صحة وتغذية
09:58

316 عاماً من العمر... ثلاث شقيقات يحيّرن العلماء ويكشفن أسرار الحياة المديدة

LBCI
صحة وتغذية
09:52

مكمّل شهير للعضلات تحت المجهر... هل يساهم الكرياتين في تخفيف الاكتئاب؟

LBCI
صحة وتغذية
09:32

دراسة مفاجئة: الرضاعة الطبيعية قد تقلّل خطر أعراض فرط الحركة وتشتّت الانتباه لدى الأطفال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-06-25

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-07

وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-08

زيلنسكي: أوكرانيا تقبل الهدنة التي أعلنها الرئيس ترامب

LBCI
منوعات
2026-06-27

فقدا طفلتهما أولاً... ثم وقعت الكارثة الثانية خلال اللحاق بسيارة الإسعاف: إليكم ما حصل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:45

صيف حار اعتيادي... والحرارة تلامس الثلاثين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

كوبر بين بيروت وتل أبيب... وترقب لمسار تنفيذ إتفاق الإطار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

منظمة العمل الدولية في حوار ثلاثي لحماية العمالة وتعافي المنشآت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بعد الإخفاق في كشف أنفاق حزب الله... إسرائيل تعدّ خطة لحرية عمل عملياتية أوسع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رسم على المستوردات لتمويل النفايات... قرار يُعلّق وسط اعتراضات واسعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أملاك الخليجيين في الجبل تنتظر عودتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إليكم قراءة الفنان أسامة الرحباني لأبرز أحداث المونديال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مشروع الـ IMEC الاقتصادي فرصة للنهوض بلبنان... فهل يُحسن الاستفادة منها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

لكل الإماراتيين: أهلاً بعودتكم… ولبنان أمام فرصة جديدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:25

شملت 5 مؤسسات و16 شخصًا... عقوبات تستهدف مكونات رئيسية للبنية المالية لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
06:36

وزير المالية يحدد آلية تطبيق الضريبة الاستثنائية على أرباح عمليات "صيرفة"

LBCI
أخبار لبنان
15:04

سلام يشكر الامارات على قرار السماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان ويثمّن متانة العلاقات الثنائية

LBCI
فنّ
07:39

من "يا جمهور يا أزعر" إلى التهنئة العلنية... ماذا حدث بين ناصيف زيتون والشامي؟

LBCI
أمن وقضاء
07:28

الجيش يوقف 4 مواطنين لإطلاقهم النار في مناطق مختلفة

LBCI
اسرار
00:17

أسرار الصحف المحلية ٣٠-٦-٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
15:14

جنبلاط: “يا محلا اتفاق 17 أيار أمام اتفاق اليوم”

LBCI
أخبار لبنان
00:23

مصادر "هآرتس": الجيش الإسرائيليّ حدّد ثلاث قرى في جنوب لبنان للبدء بالانسحاب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More