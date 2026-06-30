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اختراق علمي في ألزهايمر... العلماء يكتشفون "الممر السري" الذي ينشر المرض داخل الدماغ
صحة وتغذية
2026-06-30 | 11:40
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اختراق علمي في ألزهايمر... العلماء يكتشفون "الممر السري" الذي ينشر المرض داخل الدماغ
كشف باحثون عن آلية جديدة قد تفسّر كيفية انتشار مرض ألزهايمر داخل الدماغ، في اكتشاف قد يمهّد الطريق لتطوير علاجات تُبطئ تطور المرض وتحدّ من تفاقم أعراضه.
وأظهرت دراسة أُجريت على الفئران أن بروتيناً يُعرف باسم Arc، والذي يؤدي دوراً أساسياً في التواصل بين الخلايا العصبية، قد يساعد أيضاً بروتين تاو (Tau) السام على الانتقال من الخلايا المصابة إلى الخلايا السليمة، ما يساهم في انتشار المرض داخل الدماغ.
وأوضح الباحثون أن بروتين تاو يتراكم لدى مرضى ألزهايمر على شكل تكتلات ضارة تُلحق الأذى بالخلايا العصبية، وتؤدي تدريجياً إلى تراجع الذاكرة والقدرات الإدراكية. وتبيّن أن هذا البروتين يستغل الحويصلات الدقيقة التي يستخدمها بروتين Arc لنقل الإشارات بين الخلايا، لينتقل بدوره إلى خلايا سليمة ويبدأ بإلحاق الضرر بها.
وعندما أزال العلماء بروتين Arc في نماذج الفئران، انخفض انتقال بروتين تاو بشكل ملحوظ، وكاد انتشار المرض يتوقف. لكنهم لاحظوا في المقابل أن غياب هذا البروتين أدى إلى تراكم كميات أكبر من تاو داخل الخلايا المصابة، ما تسبب في موتها بوتيرة أسرع.
وتشير هذه النتائج إلى أن بروتين Arc يؤدي دوراً مزدوجاً؛ فهو يساعد الخلايا على التخلص من بروتين تاو السام، لكنه في الوقت نفسه يسهّل انتقاله إلى خلايا أخرى داخل الدماغ.
ويرى الباحثون أن النهج العلاجي المستقبلي قد لا يقوم على منع الخلايا المصابة من طرح بروتين تاو، بل على منع الحويصلات الدقيقة الحاملة له من الوصول إلى الخلايا السليمة.
كما تمكن الفريق من رصد المؤشرات نفسها في عينات من أنسجة دماغ بشرية، ما يعزز أهمية الاكتشاف. ومع ذلك، شدد الباحثون على أن النتائج لا تزال أولية، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات قبل ترجمتها إلى علاجات سريرية لمرضى ألزهايمر.
المصدر
صحة وتغذية
ألزهايمر...
العلماء
يكتشفون
"الممر
السري"
المرض
الدماغ
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