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ليس بالإجبار... خبراء يكشفون السر الذي يجعل الأطفال يحبّون الخضروات
صحة وتغذية
2026-07-02 | 10:46
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ليس بالإجبار... خبراء يكشفون السر الذي يجعل الأطفال يحبّون الخضروات
كشفت أبحاث حديثة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية
BBC
أن تغييرات بسيطة في طريقة تعريف الأطفال على الطعام منذ سنواتهم الأولى قد تُحدث فرقاً كبيراً في عاداتهم الغذائية مستقبلاً، ولا سيما في تقبّل الخضروات التي غالباً ما يواجه الأهل صعوبة في إقناع أطفالهم بتناولها.
ويشير خبراء التغذية إلى أن ميل الأطفال إلى الأطعمة الحلوة يبدأ منذ الولادة، إذ يحتوي حليب الأم على سكريات طبيعية تعزز هذا التفضيل. ومع الانتقال إلى الطعام الصلب، يصبح تقبّل الخضروات أكثر صعوبة، رغم أهميتها في دعم النمو، وتعزيز القدرات الإدراكية والسلوكية، وتحسين التحصيل الدراسي، والمساهمة في الوقاية من السمنة.
وتؤكد الدراسات أن تعريض الأطفال للخضروات بشكل متكرر منذ السنوات الأولى من العمر، وخصوصاً قبل سن الخامسة، يزيد من احتمال تقبّلهم لها لاحقاً. كما تشير بعض الأبحاث إلى أن هذه العملية قد تبدأ حتى قبل الولادة، من خلال تأثير النظام الغذائي للأم في تعرض الجنين للنكهات المختلفة.
وينصح الخبراء أيضاً بتقديم الخضروات في بداية الوجبة، عندما يكون الطفل أكثر شعوراً بالجوع، إذ تزيد هذه الخطوة من احتمالية تناولها.
كما توصي الأبحاث بزيادة كمية الخضروات في الوجبات، وتقليل الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، وتقديم الطعام بطريقة جذابة، مثل تقطيعه بأشكال مرحة أو ترتيبه بألوان متنوعة، ما يشجع الأطفال على تجربته.
وأظهرت الدراسات كذلك أن تناول الوجبات مع العائلة بانتظام يعزز العادات الغذائية الصحية، ويرفع استهلاك الأطفال للفواكه والخضروات.
ويؤكد الخبراء أن جعل تجربة الطعام ممتعة وخالية من الضغط يساعد الأطفال على تقبّل أطعمة جديدة، إذ إن السماح لهم بلمس المكونات واستكشافها والتعرف إليها باستخدام حواسهم المختلفة يخفف من رفضهم لها.
ويرى الباحثون أن هذه الخطوات البسيطة قد تساهم في بناء علاقة صحية مع الطعام منذ الطفولة، وتنعكس إيجاباً على صحة الطفل مدى الحياة.
صحة وتغذية
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