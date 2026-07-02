الحقيقة التي لا يعرفها كثيرون... خبراء يكشفون ما يحتويه الهوت دوغ ولماذا يثير الجدل

يستهلك الأميركيون نحو 20 مليار قطعة من الهوت دوغ سنوياً، ما يجعله واحداً من أكثر الأطعمة شعبية في الولايات المتحدة، لكنه في المقابل يُعد من أكثر الأغذية فائقة المعالجة، وفق خبراء التغذية.ورغم مكانته كأحد رموز المباريات الرياضية وحفلات الشواء، فإن الهوت دوغ يثير تساؤلات كثيرة حول مكوناته وتأثيره في الصحة، خصوصاً مع تزايد الوعي بأضرار الأطعمة المصنعة.ويشير خبراء التغذية إلى أن الهوت دوغ يُصنع عادةً من أجزاء من اللحوم تُستخدم بعد تقطيع القطع الرئيسية من الأبقار أو الخنازير، ثم تُطحن وتُمزج مع الدهون والتوابل والمواد الحافظة.كما يحتوي غالباً على كميات مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة، إلى جانب مواد حافظة مثل نترات الصوديوم، التي تساعد على الحفاظ على اللون وإطالة مدة الصلاحية والحد من نمو البكتيريا.وتصنّف منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنّعة، بما فيها الهوت دوغ، ضمن الأغذية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ولا سيما سرطان القولون، عند تناولها بكميات كبيرة وبشكل منتظم.في المقابل، يشير بعض ممثلي صناعة الأغذية إلى أن الهوت دوغ يوفر البروتين وبعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين B12 والحديد والزنك.إلا أن خبراء التغذية يرون أن هذه الفوائد لا تعادل المخاطر المحتملة المرتبطة بالإفراط في تناوله، خصوصاً في ظل ارتباط الأطعمة فائقة المعالجة بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة وبعض الأمراض المزمنة.ويؤكد الخبراء أن تناول الهوت دوغ من حين إلى آخر لا يشكل خطراً كبيراً لدى معظم الأشخاص، لكنهم ينصحون بعدم الاعتماد عليه كخيار غذائي متكرر، واستبداله قدر الإمكان باللحوم الطازجة أو الأطعمة الأقل معالجة ضمن نظام غذائي متوازن.