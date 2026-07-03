هل نملك قريباً القدرة على اختيار ملامح أطفالنا؟

أكّد خبراء في الأنثروبولوجيا والوراثة التطوّرية أنّ الجنس البشريّ لا يزال يخضع لعملية التطوّر المستمر، رغم تراجع ضغوط الانتقاء الطبيعي التقليدية، مثل المجاعات والأوبئة بفضل التقدّم الطبّيّ والرفاهية الحضارية.



على مرّ التاريخ، تكيّف جسم الإنسان مع التحولات التي طرأت على نمط حياته، ويظهر ذلك بوضوح في اكتساب نحو ثلث سكان العالم اليوم القدرة على هضم الحليب في مرحلة البلوغ، وهو تحول بيولوجي سريع ارتبط ببدء البشر تربية الماشية قبل آلاف السنين، بعدما كان هضم الحليب في هذه المرحلة العمرية أمراً غير ممكن.



وفي المقابل، لم يعد الإنسان ينتظر الطبيعة لتغيّر شكله بل أصبح يتدخّل بنفسه لتعديل مظهره الخارجي حالياً عبر تقويم الأسنان وعمليات التجميل، وسط تطلّعات علمية مستقبلية تهدف إلى هندسة وتصميم الصفات الجسدية بالكامل عن طريق تعديل الجينات وراثياً قبل الولادة.



وأشار الخبراء إلى أنّ العولمة والهجرة تجمعان البشر اليوم بطرق مختلفة، إلّا أنّ ظاهرة "التزاوج الانتقائي"، أي ميل الأفراد لاختيار شركاء يشبهونهم في سمات كالقامة والوزن، تساهم في ترسيخ صفات جينية محدّدة داخل المجموعات السكانية.



وعلى صعيد التكنولوجيا، توقّع العلماء أن ينتقل مستقبل التطوّر البيولوجي ليكون بين أيدي البشر عبر تقنيات تعديل الجينات مثل "كريسبر" (CRISPR).



ورغم أنّ استخدامها يقتصر حالياً على علاج بعض الأمراض الوراثية وتواجه محاذير أخلاقية صارمة، إلّا أنّ التوقعات تشير إلى إمكانية تحوّلها مستقبلاً لأداة تتيح للآباء اختيار صفات أطفالهم وتصميمهم وراثياً.



وفي المدى البعيد جدّاً، يرى المتخصّصون أنّ تغيّر البيئات، كاستعمار الفضاء والعيش في جاذبية منخفضة، قد يؤدّي بعد ملايين السنين إلى نشوء أنواع بشرية جديدة تماماً.



وهذا يضع مستقبل البشرية تحت رهينة ما سيختاره الإنسان لهندسة جيناته بدلاً ممّا ستفرضه عليه الطبيعة.