بعد أكثر من 20 عاماً… دراسة تكشف أثراً صحياً صادماً لهجمات 11 أيلول





واعتمدت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة ستوني بروك في نيويورك ونُشرت في صحيفة " كشفت دراسة أميركية جديدة أنّ الأشخاص الذين شاركوا في عمليات الاستجابة لهجمات 11 أيلول 2001 ويعانون اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، قد تظهر لديهم علامات تسارع في الشيخوخة البيولوجية، إلى جانب زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة تصيب القلب والرئتين والكبد والكلى.واعتمدت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة ستوني بروك في نيويورك ونُشرت في صحيفة " فوكس نيوز " (Fox News)، على تحليل عينات دم من 393 من المستجيبين الأوائل بعد نحو 18 عاماً من الهجمات.

وأظهرت النتائج اختلافات واضحة في أكثر من 100 بروتين وعدد من المستقلبات بين المصابين باضطراب ما بعد الصدمة وغير المصابين، إضافة إلى تغيرات مرتبطة بوظائف الدماغ، والجهاز المناعي، وإنتاج الطاقة، وإصلاح الأنسجة.



وأشار الباحثون إلى أنّ هذه التغيرات قد تفسر ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب، وأمراض الرئة، والتراجع الإدراكي، وغيرها من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر لدى المصابين باضطراب ما بعد الصدمة. وأكدوا أنّ النتائج تعزز النظر إلى هذا الاضطراب باعتباره حالة تؤثر في الجسم بأكمله، وليس مجرد اضطراب نفسي.



ورغم أهمية النتائج، شدد فريق البحث على أنّ الدراسة تُظهر وجود ارتباط بين اضطراب ما بعد الصدمة والتغيرات البيولوجية، ولا تثبت علاقة سببية مباشرة.

كما أوضح الباحثون أن المشاركين يمثلون فئة خاصة تعرضت لظروف استثنائية خلال هجمات 11 أيلول، ما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج على فئات أخرى من الناجين من الصدمات.

وأكدوا أنّ التشخيص المبكر والعلاج المستمر قد يسهمان في الحد من الآثار الصحية طويلة الأمد لهذا الاضطراب.