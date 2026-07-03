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حرقة المعدة: كيف يمكن التخلص منها؟
صحة وتغذية
2026-07-03 | 10:26
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حرقة المعدة: كيف يمكن التخلص منها؟
كشفت تقارير طبية نشرها موقع "تايم" عن استراتيجيات حديثة للتحكّم بأعراض ارتجاع المريء وحرقة المعدة، والتي تؤثر على نحو 20 في المئة من الأميركيين بمعدل مرتين أسبوعياً.
وأكّدت الجمعية الأميركية لأمراض الجهاز الهضميّ أنّ العلاج يتطلّب نهجاً شخصياً يعتمد على تعديل نمط الحياة، ومراقبة الوزن، وتجنّب المحفّزات الشائعة مثل القهوة، الشوكولاتة، الأطعمة الدهنية، والحمضيات.
ويوصي الخبراء بدمج 4 مجموعات غذائية في النظام اليومي لتخفيف الأعراض:
1- الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الشوفان والحبوب الكاملة، حيث تعزّز الشعور بالشبع لمنع زيادة الوزن التي تضغط على المريء، كما تدعم بكتيريا الأمعاء النافعة.
2- الأطعمة القلوية: مثل الخضروات، البطاطا، البطيخ، والفواكه غير الحمضية، والتي تساعد في موازنة أحماض المعدة.
3- الألبان: تعمل كمهدّئ طبيعي للحلق، مع ضرورة اختيار الأنواع قليلة أو خالية الدسم تجنّباً للمحفّزات الدهنية.
4- الأطعمة الغنيّة بالماء: مثل الخيار والخس، حيث تسهم، شرط شرب كمّيّات كافية من الماء، في غسل الأحماض من المريء والحفاظ على وزن صحي.
ورغم فعالية الأدوية والتغييرات الغذائية، إلّا أنّ استجابة الأجسام تختلف من شخصٍ لآخر، ممّا يجعل استشارة أخصّائي التغذية خطوةً مثاليةً لتحديد النظام المناسب.
وشدّد الأطبّاء على ضرورة الفحص الطبّي العاجل وعدم الاكتفاء بالتغيير الغذائي إذا ترافقت الحرقة مع أعراض خطيرة مثل الشعور بتوقّف الطعام في الصدر، فقدان الوزن غير المبرّر أو القيء المستمر، خروج دم مع القيء، أو تلوّن البراز باللون الأحمر أو الأسود.
المصدر
صحة وتغذية
حرقة المعدة
حرقة
معدة
ارتجاع المريء
طعام
خضار
فواكه
طبيب.
بعد أكثر من 20 عاماً… دراسة تكشف أثراً صحياً صادماً لهجمات 11 أيلول
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