الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل الغلوتين عدوّ صحتك حقًا؟... خبراء يفنّدون أشهر الخرافات
صحة وتغذية
2026-07-06 | 05:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هل الغلوتين عدوّ صحتك حقًا؟... خبراء يفنّدون أشهر الخرافات
رغم الانتشار الواسع للأنظمة الغذائية الخالية من الغلوتين باعتبارها خياراً صحياً، يؤكد خبراء التغذية أن هذا النظام لا يناسب الجميع، وأن فوائده تقتصر في معظم الحالات على الأشخاص الذين يعانون أمراضاً أو حالات صحية محددة.
وحذّرت اختصاصية التغذية البريطانية باهي فان دي بور، في حديث لـBBC، من اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين من دون سبب طبي، مؤكدة أن هذا النظام لا يقدّم فوائد صحية مثبتة للأشخاص الأصحاء، خلافاً للاعتقاد الشائع بأنه يحسن الصحة أو يساعد على إنقاص الوزن.
وأوضحت أن الامتناع عن الغلوتين ضروري للمصابين بمرض السيلياك (الداء البطني)، وهو مرض مناعي ذاتي يسبب تلفاً في الأمعاء الدقيقة عند تناول الغلوتين.
كما قد يفيد بعض المصابين بحساسية الغلوتين غير المرتبطة بالداء البطني، أو بمتلازمة القولون العصبي، إذ قد يساهم في تخفيف أعراض مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن.
وفي المقابل، أشارت إلى أن بعض المنتجات الخالية من الغلوتين قد تحتوي على إضافات وألياف مضافة قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض الهضمية لدى بعض الأشخاص.
وأكدت أن القمح يُعد مصدراً مهماً للألياف ومركبات البريبايوتيك التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يدعم صحة الجهاز الهضمي والمناعة والتمثيل الغذائي، لذلك فإن استبعاده من النظام الغذائي من دون داعٍ قد يحرم الجسم من هذه الفوائد.
وفي ما يتعلق بمتلازمة القولون العصبي، أوضحت فان دي بور أن المشكلة لا تكمن دائماً في الغلوتين نفسه، بل في مركبات تُعرف بـ"الفركتانات" الموجودة في القمح، والتي قد تسبب أعراضاً مزعجة لدى بعض المرضى.
وأكدت أن درجة تحمل القمح تختلف من شخص إلى آخر، لذلك يُفضّل تحديد النظام الغذائي المناسب بالتعاون مع اختصاصي تغذية، بدلاً من الامتناع الكامل عن الغلوتين.
وشددت أيضاً على ضرورة عدم التوقف عن تناول الغلوتين قبل مراجعة الطبيب عند الاشتباه بالإصابة بمرض السيلياك، لأن الامتناع عنه قد يؤثر في نتائج الفحوص ويصعّب تشخيص المرض، مؤكدة أن التخلي عن الغلوتين من دون مبرر طبي ليس خطوة يوصي بها الخبراء.
المصدر
صحة وتغذية
خبز
قمح
حساسية قمح
غلوتين
قطع القمح
حمية غلوتين
حمية غذائية
سيلياك
كولون عصبي.
"قصر النظر" يهدّد نصف سكان العالم بحلول 2050... إليكم دليل الوقاية لكم ولأطفالكم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-07-04
ليست كما تظن... خبراء يكشفون حقائق صادمة ويفندون أشهر الخرافات عن الهرمونات
صحة وتغذية
2026-07-04
ليست كما تظن... خبراء يكشفون حقائق صادمة ويفندون أشهر الخرافات عن الهرمونات
0
صحة وتغذية
2026-06-08
هل السكر "سمّ" حقاً؟... خبراء يكشفون الحقيقة ويحذرون من معلومات مضللة
صحة وتغذية
2026-06-08
هل السكر "سمّ" حقاً؟... خبراء يكشفون الحقيقة ويحذرون من معلومات مضللة
0
صحة وتغذية
12:00
الخبز الأبيض: هل هو حقاً "سمّ قاتل"؟
صحة وتغذية
12:00
الخبز الأبيض: هل هو حقاً "سمّ قاتل"؟
0
صحة وتغذية
2026-05-25
هل يحتاج الجميع إلى تناول "الكرياتين"؟ خبراء يوضحون فوائده وحدوده الصحية
صحة وتغذية
2026-05-25
هل يحتاج الجميع إلى تناول "الكرياتين"؟ خبراء يوضحون فوائده وحدوده الصحية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
14:44
"قصر النظر" يهدّد نصف سكان العالم بحلول 2050... إليكم دليل الوقاية لكم ولأطفالكم
صحة وتغذية
14:44
"قصر النظر" يهدّد نصف سكان العالم بحلول 2050... إليكم دليل الوقاية لكم ولأطفالكم
0
صحة وتغذية
12:10
القهوة قد تنقذ حياتك! دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لفنجانك اليومي
صحة وتغذية
12:10
القهوة قد تنقذ حياتك! دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لفنجانك اليومي
0
صحة وتغذية
12:06
عندما يصبح الاسترخاء عبئاً… ما الذي يمنعنا من التمتّع بالاستراحات الطويلة؟
صحة وتغذية
12:06
عندما يصبح الاسترخاء عبئاً… ما الذي يمنعنا من التمتّع بالاستراحات الطويلة؟
0
صحة وتغذية
12:00
الخبز الأبيض: هل هو حقاً "سمّ قاتل"؟
صحة وتغذية
12:00
الخبز الأبيض: هل هو حقاً "سمّ قاتل"؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:17
23 قتيلا على الأقل خلال أعمال شغب في سجن بسريلانكا
أخبار دولية
04:17
23 قتيلا على الأقل خلال أعمال شغب في سجن بسريلانكا
0
آخر الأخبار
04:19
وزير الطاقة الإسرائيلي: إطلاق عملية تنافسية جديدة للبحث عن المزيد من الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية
آخر الأخبار
04:19
وزير الطاقة الإسرائيلي: إطلاق عملية تنافسية جديدة للبحث عن المزيد من الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية
0
آخر الأخبار
2026-03-31
ترامب: إيران خسرت كل شيء وتتوسل لإبرام اتفاق لكن وسائل الإعلام لا تتحدث عن ذلك
آخر الأخبار
2026-03-31
ترامب: إيران خسرت كل شيء وتتوسل لإبرام اتفاق لكن وسائل الإعلام لا تتحدث عن ذلك
0
أخبار لبنان
2026-04-17
طيران الشرق الأوسط: استئناف الرحلات من والى ابو ظبي
أخبار لبنان
2026-04-17
طيران الشرق الأوسط: استئناف الرحلات من والى ابو ظبي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أسابيع متوقعة قبل انسحاب الجيش الإسرائيليّ من منطقتين تجريبيتين
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أسابيع متوقعة قبل انسحاب الجيش الإسرائيليّ من منطقتين تجريبيتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من وراء لافتات Happy 4th of July على طرقات لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من وراء لافتات Happy 4th of July على طرقات لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الاميركيون احتفلوا بـ٢٥٠ على الاستقلال رغم الحر والعواصف الرعدية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الاميركيون احتفلوا بـ٢٥٠ على الاستقلال رغم الحر والعواصف الرعدية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جولة الرالي الثانية من العام... هذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جولة الرالي الثانية من العام... هذا ما في التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جمعية بيروت ماراثون نظّمت سباقها بمشاركة داخلية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جمعية بيروت ماراثون نظّمت سباقها بمشاركة داخلية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
٣ آباء و ٣ أبناء يمثلون نفس المنتخب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
٣ آباء و ٣ أبناء يمثلون نفس المنتخب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
يوميات مونديال القارة الاميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
يوميات مونديال القارة الاميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المغرب "قصة تاريخية" في كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المغرب "قصة تاريخية" في كأس العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!
2
أمن وقضاء
11:46
بالصور - الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية لتصنيعها خلال عمليات دهم في الهرمل
أمن وقضاء
11:46
بالصور - الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية لتصنيعها خلال عمليات دهم في الهرمل
3
أمن وقضاء
04:25
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا
أمن وقضاء
04:25
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا
4
أخبار لبنان
11:46
مصدر دبلوماسيّ: نتنياهو وحكومته يواجهان ضغوطًا داخلية بسبب الإطار الثلاثيّ ومحاولات لتفادي مظهر المُجبر على الانسحاب من لبنان
أخبار لبنان
11:46
مصدر دبلوماسيّ: نتنياهو وحكومته يواجهان ضغوطًا داخلية بسبب الإطار الثلاثيّ ومحاولات لتفادي مظهر المُجبر على الانسحاب من لبنان
5
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
6
خبر عاجل
12:55
أ.ف.ب: نتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل
خبر عاجل
12:55
أ.ف.ب: نتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل
7
أمن وقضاء
08:19
رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله
أمن وقضاء
08:19
رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله
8
أخبار لبنان
14:49
الراعي: “عوّض بسلامتك” إذا قلّ الوجود المسيحيّ ولبنان من دون الشيعة أي قيمة له؟
أخبار لبنان
14:49
الراعي: “عوّض بسلامتك” إذا قلّ الوجود المسيحيّ ولبنان من دون الشيعة أي قيمة له؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More