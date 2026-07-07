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هل تمتلك مكملات العضلات تأثيراً على الاكتئاب؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

صحة وتغذية
2026-07-07 | 11:04
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هل تمتلك مكملات العضلات تأثيراً على الاكتئاب؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
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هل تمتلك مكملات العضلات تأثيراً على الاكتئاب؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

كشفت دراسة حديثة نشرتها Fox News أن الكرياتين مونوهيدرات، وهو أحد أشهر المكملات الغذائية المستخدمة لتحسين الأداء الرياضي وبناء العضلات، قد يساهم في تخفيف أعراض الاكتئاب عند استخدامه إلى جانب العلاجات التقليدية. إلا أن الباحثين شددوا على أن الأدلة الحالية لا تزال أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات.

واعتمدت الدراسة على مراجعة منهجية لخمس تجارب سريرية عشوائية أجراها باحثون من كندا، تناولت تأثير الكرياتين في الصحة النفسية لدى مرضى يعانون من الاكتئاب الشديد أو الاضطراب ثنائي القطب المصحوب بنوبات اكتئابية.

وأظهرت بعض التجارب تحسناً ملحوظاً لدى مرضى تناولوا الكرياتين إلى جانب مضادات الاكتئاب أو العلاج السلوكي المعرفي، بينما لم ترصد دراسات أخرى فوائد واضحة.

وأشار الباحثون إلى أن دراسات سابقة أظهرت اختلافاً في طريقة معالجة الدماغ للكرياتين لدى الأشخاص المصابين باضطرابات المزاج، ما قد يؤثر في إنتاج الطاقة داخل الخلايا.

كما يرتبط الكرياتين بزيادة مستويات ناقلات عصبية مثل الدوبامين والسيروتونين، وهي مواد تستهدفها العديد من مضادات الاكتئاب. ومع ذلك، أكد الباحثون أن العلاقة بين الكرياتين وتحسن المزاج لم تُثبت بشكل قاطع حتى الآن، وأن الاكتئاب حالة معقدة تتداخل فيها عوامل نفسية وبيولوجية متعددة.

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