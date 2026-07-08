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أزمة صامتة تهدد الرجال… دراسة ترصد هبوطاً كبيراً في مستويات التستوستيرون

صحة وتغذية
2026-07-08 | 06:02
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أزمة صامتة تهدد الرجال… دراسة ترصد هبوطاً كبيراً في مستويات التستوستيرون
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أزمة صامتة تهدد الرجال… دراسة ترصد هبوطاً كبيراً في مستويات التستوستيرون

حذر باحثون من تراجع حاد في مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال خلال العقود الخمسة الماضية، معتبرين أنّ العالم يواجه أزمة متنامية في الصحة الإنجابية للذكور.
 
وأظهرت دراسة عُرضت خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة أنّ متوسط مستويات الهرمون انخفض بنحو 54 في المئة بين عامي 1972 و2019.

وأشار الباحثون إلى أنّ ارتفاع معدلات السمنة ومرض السكري يعد من أبرز العوامل المرتبطة بهذا التراجع، إلى جانب احتمال تأثير العوامل البيئية، مثل المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء والتغير المناخي، رغم الحاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد دورها.

وأكد القائمون على الدراسة أنّ النتائج تمثل اتجاهاً واضحاً وليس مجرد تباين إحصائي، لافتين إلى أنّ انخفاض هرمون التستوستيرون يرتبط بتراجع الخصوبة، إضافة إلى تأثيره في الكتلة العضلية وكثافة العظام ومستويات الطاقة والصحة العامة.
 
كما اعتبر بعض الخبراء أنّ هذه النتائج تعزز المخاوف المتزايدة بشأن تدهور الصحة الإنجابية لدى الرجال.

وفي المقابل، دعا عدد من المتخصصين إلى توخي الحذر في تفسير النتائج، مؤكدين أنّ السمنة والسكري قد يفسران جانباً كبيراً من هذا الانخفاض، فيما حذروا من اللجوء إلى مكملات التستوستيرون دون إشراف طبي، نظراً لأنها قد تؤدي إلى تثبيط إنتاج الحيوانات المنوية وتؤثر سلباً في الخصوبة.

صحة وتغذية

باحثون

تراجع

مستويات

هرمون التستوستيرون

الرجال

الصحة الإنجابية

ذكور

صحة.

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