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هل الأكل كل ساعتين يسرّع عملية الأيض؟

صحة وتغذية
2026-07-08 | 06:09
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هل الأكل كل ساعتين يسرّع عملية الأيض؟
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هل الأكل كل ساعتين يسرّع عملية الأيض؟

يعتقد كثيرون أنّ تناول الطعام كل ساعتين أو ثلاث ساعات يساهم في تسريع عملية الأيض وزيادة حرق السعرات الحرارية، إلا أنّ خبراء يؤكدون أنّ هذا الاعتقاد مبالغ فيه، وأنّ تأثيره على معدل حرق الطاقة يبقى محدوداً.

وأوضح مختصون أنّ معدل الأيض، وهو كمية الطاقة التي يحرقها الجسم خلال فترة زمنية معينة، يتأثر بشكل أساسي بعوامل مثل العمر والجنس والوزن وتكوين الجسم. كما أنّ معظم استهلاك الجسم للطاقة يرتبط بوظائفه الحيوية الأساسية والنشاط البدني، بينما يبقى تأثير هضم الطعام أقل بكثير.

وأشار الخبراء إلى أنّ عملية هضم الطعام تستهلك بالفعل جزءاً من الطاقة، فيما يعرف بـ"التأثير الحراري للغذاء"، حيث يستخدم الجسم نحو 10 في المئة من السعرات الحرارية التي يتناولها في المضغ والهضم وامتصاص العناصر الغذائية. إلا أنّ هذا لا يعني أنّ تناول وجبات أو وجبات خفيفة بشكل متكرر يؤدي إلى زيادة ملحوظة في معدل الأيض أو يعوض السعرات المكتسبة.

وأكد الخبراء أنّ الطريقة الأكثر فاعلية لزيادة حرق الطاقة ليست زيادة عدد مرات تناول الطعام، وإنما ممارسة المزيد من النشاط البدني والحركة اليومية، باعتبارهما العامل الأكثر تأثيراً في رفع استهلاك الجسم للسعرات الحرارية.
 

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