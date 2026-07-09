دراسة تحذّر: خسارة ساعة نوم واحدة قد تزيد وزنك وتضرّ بصحتك

كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية Annals of Internal Medicine أن خسارة ساعة واحدة من النوم ليلاً ليست أمراً عابراً، بل قد تنعكس سلباً على الوزن ومستوى النشاط البدني خلال أسابيع قليلة.



ووفقاً للنتائج التي نقلها موقع mindbodygreen، فإن تقليص مدة النوم بنحو ساعة و20 دقيقة يومياً لمدة ستة أسابيع ارتبط بزيادة الوزن وارتفاع معدلات الخمول.



ولمحاكاة أنماط الحياة اليومية من دون اللجوء إلى الحرمان الشديد من النوم، عمد الباحثون إلى تأخير مواعيد نوم 95 بالغاً يتمتعون بصحة جيدة تدريجياً. وخضع المشاركون لمراقبة دقيقة باستخدام أجهزة قابلة للارتداء، إلى جانب فحوصات حيوية شملت قياس الوزن، ومحيط الخصر، ومؤشرات التمثيل الغذائي.



وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين ناموا ساعات أقل اكتسبوا نحو نصف كيلوغرام في المتوسط مقارنة بمن حافظوا على ساعات نومهم المعتادة. كما تراجع مستوى نشاطهم البدني، وازداد وقت جلوسهم اليومي بمعدل 17 دقيقة، بينما ارتفع إلى نحو 30 دقيقة لدى الرجال والنساء الأكبر سناً.



وأوضحت الفحوصات أن نقص النوم المزمن، حتى وإن كان طفيفاً، يرتبط بانخفاض حساسية الإنسولين وظهور مؤشرات التهابية قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



ويرجّح الباحثون أن قلة النوم تؤثر في أكثر من مسار داخل الجسم، إذ تخلّ بتوازن هرمونات الجوع والشبع، وتقلّل مستويات الطاقة، ما يجعل الشخص أكثر ميلاً إلى تناول كميات أكبر من الطعام وأقل رغبة في الحركة.



وأكد فريق البحث أن هذه التغيرات، وإن بدت محدودة على المدى القصير، قد تتحول إلى عامل مؤثر في زيادة الوزن إذا استمرت لسنوات.



وأشار الباحثون إلى أن كثيرين يركزون على الحمية الغذائية وممارسة الرياضة لإنقاص الوزن، لكنهم يغفلون أهمية النوم المنتظم، رغم أنه يُعد ركناً أساسياً من أركان الصحة العامة، تماماً كالتغذية المتوازنة والنشاط البدني.