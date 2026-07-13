الجلوس الطويل قد يرفع خطر الوفاة بالسرطان… والحل أبسط مما تتوقع

دراسة تحذّر: الشخير أثناء النوم قد يؤدّي للموت أو خسارة الوظيفة

دراسة تحذّر: الشخير أثناء النوم قد يؤدّي للموت أو خسارة الوظيفة

أكثر من مليون زائر واختبار صحي ناجح… كندا تكسب تحديًا آخر في المونديال