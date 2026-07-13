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الجلوس الطويل قد يرفع خطر الوفاة بالسرطان… والحل أبسط مما تتوقع
صحة وتغذية
2026-07-13 | 05:28
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الجلوس الطويل قد يرفع خطر الوفاة بالسرطان… والحل أبسط مما تتوقع
أظهرت دراسة رصدية جديدة أنّ تقليل فترات الجلوس المتواصل واستبدالها بفترات قصيرة من النشاط البدني قد يسهم في خفض خطر الوفاة بالسرطان.
وقاد
الدراسة
باحثون من جامعة غلاسكو، حيث تابعوا بيانات 91,292 بالغًا في المملكة المتحدة على مدى نحو 12 عامًا، ونشرتها في صحيفة "فوكس نيوز".
واعتمد الباحثون على أجهزة تتبّع للحركة ارتداها المشاركون لمدة سبعة أيام لرصد أنماط نشاطهم اليومي. وبيّنت النتائج أنّ كل ساعة إضافية من الجلوس المتواصل يوميًا ارتبطت بزيادة خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 10 في المئة.
في المقابل، ارتبط استبدال ساعة من الجلوس بنشاط بدني خفيف بانخفاض الخطر بنسبة 12 في المئة، بينما أدى استبدال 30 دقيقة بنشاط متوسط إلى خفضه بنسبة 8 في المئة، في حين ارتبطت خمس دقائق فقط من النشاط البدني المكثف بانخفاض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 22 في المئة.
وأوضح الباحثون أنّ النشاط البدني الخفيف يشمل المشي البطيء أو أداء الأعمال المنزلية، فيما أكدت الدكتورة جورجيا سبير، رئيسة قسم تصوير الثدي في "نورث وسترن ميديسن"، أنّ النتائج تعزز الأدلة المتزايدة على أنّ الجلوس لفترات طويلة يشكّل عامل خطر صحي مستقل، رغم أنّ الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين الجلوس والإصابة بالسرطان أو الوفاة بسببه.
وأشار فريق الدراسة إلى أنّ النتائج ينبغي تفسيرها بحذر، لأن المشاركين قد لا يمثلون جميع فئات المجتمع، كما أنّ أجهزة التتبع رصدت النشاط خلال فترة زمنية محدودة فقط. مع ذلك، شدد الباحثون على أهمية إدخال الحركة إلى الروتين اليومي، من خلال الوقوف أو المشي لبضع دقائق كل 30 إلى 60 دقيقة، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والامتناع عن التدخين، والالتزام بالفحوصات الدورية الموصى بها للوقاية من السرطان.
صحة وتغذية
دراسة
الجلوس
الجلوس المتواصل
النشاط البدني
خطر
الوفاة بالسرطان.
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