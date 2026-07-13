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دراسة تحذّر: الشخير أثناء النوم قد يؤدّي للموت أو خسارة الوظيفة

صحة وتغذية
2026-07-13 | 05:36
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دراسة تحذّر: الشخير أثناء النوم قد يؤدّي للموت أو خسارة الوظيفة
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دراسة تحذّر: الشخير أثناء النوم قد يؤدّي للموت أو خسارة الوظيفة

كشفت دراسة بريطانية أميركية حديثة عن خسائر اقتصادية باهظة يتكبّدها قطاع الأعمال نتيجة إصابة الموظّفين بانقطاع النفس الانسدادي النومي. 

وأظهرت النتائج أنّ تراجع إنتاجية العمّال وغيابهم يُكلّف الشركات مليارات الدولارات سنوياً، ممّا دفع الخبراء للمطالبة بإدراج فحوصات الكشف عن هذا الاضطراب في بيئات العمل بشكل دوري.

واستندت الدراسة إلى بيانات التعداد السكاني للفئة العمرية من 18 إلى 64 عاماً، وأبرزت نتائجها أنّ نحو سبعة في المئة من البالغين في المملكة المتحدة تنطبق عليهم معايير الإصابة، مما يتسبب في خسارة ما يعادل 5.6 مليار دولار سنوياً من الإنتاجية.


ويتمثًل انقطاع النفس النومي بالتوقف المتكرر للتنفس أثناء النوم، ويُعد الشخير المرتفع واللهاث والنعاس المفرط نهاراً من أبرز مؤشراته نتيجة عدم الوصول لمراحل النوم العميق. 

ويحذّر الأطبّاء من أنّ إهمال علاج هذا المرض يتجاوز التأثير في العمل ليصل إلى مخاطر صحية جسيمة مثل النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى التدهور المعرفي والاضطرابات النفسية حيث يعاني نحو عشرين في المئة من المرضى من الاكتئاب.

ويبدأ التشخيص عبر استبيانات تقييم المخاطر، يليه اختبار منزلي للنوم باستخدام أجهزة معصمية دقيقة تقيس مستويات الأكسجين واضطرابات التنفس ليلاً. 

وتتعدد خيارات العلاج لتشمل أولاً تغيير نمط الحياة مثل خفض الوزن والامتناع عن الكحول، أو استخدام أجهزة الضغط الإيجابي (CPAP) التي تعدّ الخيار الأكثر فاعلية لضخ الهواء وإبقاء مجرى التنفس مفتوحاً، وصولاً إلى التدخل الجراحي أو زراعة أجهزة تحفيز الأعصاب في الحالات المتقدمة لتوسيع مجرى الهواء.
 

صحة وتغذية

شخير

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اختناق

انسداد تنفس

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خسارة الوظيفة

ضغط الدم

جلطة دماغية

نوبة قلبية.

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