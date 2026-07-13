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لغز الذكاء والبيئة: هل تؤثر الطبقة الاجتماعية في مستوى الذكاء؟ طبيبة لبنانية توضح
صحة وتغذية
2026-07-13 | 08:19
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لغز الذكاء والبيئة: هل تؤثر الطبقة الاجتماعية في مستوى الذكاء؟ طبيبة لبنانية توضح
أكدت دراسات علمية حديثة أن درجة ذكاء الأطفال لا تحكمها طبقتهم الاجتماعية أو الاقتصادية بشكل مباشر، بل ترتبط بمدى توفّر الفرص والتحفيز الذهني في بيئتهم المحيطة.
وفي هذا السياق، توضح الدكتورة جانيت جبور، الباحثة في علم الاجتماع التربوي بالجامعة اللبنانية، لصحيفة "إنديباندنت" البريطانية أنّ الفقر لا يقلّل الذكاء، لكنه قد يحرم الطفل من الموارد المحفزة كالدعم التعليمي، والرعاية الصحية، والتغذية السليمة، بينما لا تمنح الطبقة الميسورة الذكاء تلقائياً، بل تؤمن بيئة غنية تساهم في بروزه وتطويره.
وقد عززت هذه الرؤية دراسة نشرتها مجلة "نيتشر نيوروساينس" شملت ألف طفل، حيث أظهرت أنّ ارتفاع دخل الأسرة والمستوى التعليمي للوالدين يرتبطان بزيادة مساحة مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة والتفكير، نتيجة غياب الإجهاد المزمن وتوفر الرعاية بجودة أعلى، وليس لأسباب بيولوجية جينية ثابتة.
من جانبها، تشير الاختصاصية النفسية الدكتورة كارول سعادة إلى أنّ الذكاء ليس قالبًا واحدًا، بل يتّخذ تسعة أشكال مختلفة، أبرزها اللغوي، والمنطقي، والاجتماعي، والعاطفي، ويمكن للمحيط الداعم تنمية أي منها ليتفوق الطفل في مجاله بغض النظر عن وراثته.
ويزخر التاريخ بشواهد لعباقرة تحدّوا الفقر المدقع وبلغوا أعلى المراتب بفضل ذكائهم وإصرارهم، مثل عالم الرياضيات الهندي رامانوجان، ومؤسّس علم الكهرباء الحديث مايكل فاراداي، والرئيس الأميركي الأسبق أبراهام لنكولن.
إذاً، فالذكاء هو نتاج التفاعل بين استعداد الطفل وبيئته.
ولتحقيق تكافؤ الفرص يقع العبء الأكبر على عاتق الأسرة أولاً في تقديم الدعم العاطفي، ثم على الدولة والمدرسة والجمعيات في رعاية المواهب وتقديم المنح للأطفال المتميزين بغض النظر عن خلفياتهم المادية.
المصدر
صحة وتغذية
ذكاء
مستوى اجتماعي
طبقة اجتماعية
مال
تعليم
نشاطات
فرص عمل
طفل.
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