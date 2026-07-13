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بين الإصابة بالعمى والأضرار الجسدية والنفسية: استخدام الهاتف أثناء المشي أخطر ممّا تتخيّلون!
صحة وتغذية
2026-07-13 | 10:58
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بين الإصابة بالعمى والأضرار الجسدية والنفسية: استخدام الهاتف أثناء المشي أخطر ممّا تتخيّلون!
حذّرت تقارير علمية نشرتها "نيويورك تايمز" من مخاطر إدمان الهواتف أثناء المشي، مؤكّدةً أنّها تسبّب أضراراً جسدية ونفسية وتغيّر طبيعة الحركة.
وأوضح الخبراء أنّ هذه العادة تؤدي إلى "العمى الناتج عن عدم الانتباه"، حيث يعجز المستخدمون عن رصد نصف ما يدور حولهم، فضلاً عن إبطاء سرعة مشيهم بنسبة 10 في المئة، ممّا يضعف لياقتهم البدنية ويعيق حركة المرور على الأرصفة.
وإلى جانب ذلك، يؤدّي الانحناء المستمرّ للنظر في الشاشة إلى زيادة الضغط على عضلات الرقبة وأعلى الظهر مسبّباً ما يُعرف بـ "رقبة الرسائل النصية"، فضلاً عن إضعاف التوازن ورفع مخاطر التعثر والسقوط.
ولم تتوقّف الأضرار عند الجانب الجسدي، بل امتدّت لتصيب الحالة المزاجية، حيث أثبتت التجارب أنّ دمج المشي بالاستخدام الهاتفي يرفع مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر.
وينتج ذلك عن حرمان المشاة من الفوائد النفسية الطبيعية للمشي وتبديلها بشعور أقلّ بالراحة والسعادة نتيجة الانفصال التام عن البيئة المحيطة.
وتتجسّد هذه المخاطر رقمياً في دراسة حكومية رصدت نحو 30 ألف إصابة بليغة استدعت زيارة الطوارئ بين عامي 2011 و2019 بسبب استخدام الهاتف أثناء المشي.
والمفارقة أنّ ربع هذه الحوادث وقع داخل المنازل كالتعثّر أو السقوط عن السلالم، وكانت فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضةً وتضرّراً منها.
المصدر
صحة وتغذية
مشي
هاتف
هاتف خلال المشي
عمى
مشي بطيء.
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