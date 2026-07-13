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تغيير "عقلية التوتر": من عدو للصحة إلى طاقة للإنجاز
صحة وتغذية
2026-07-13 | 11:03
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تغيير "عقلية التوتر": من عدو للصحة إلى طاقة للإنجاز
أكد علماء نفس أن التوتر ليس مجرد خطر يهدد الصحة النفسية والجسدية، بل إن تأثيره يعتمد أساساً على الطريقة التي نفسره بها ونستجيب له، وهو ما يُعرف بـ "عقلية التوتر".
وأظهرت دراسات عدة، قادتها الخبيرتان أليا كروم من جامعة ستانفورد وسارة ويليامز من جامعة برمنغهام، ونُشِرَت عبر "واشنطن بوست" أنّ الأشخاص الذين ينظرون إلى الضغوط باعتبارها تحدّياً وفرصةً للنمو يتمتعون بتركيز أعلى وأداء أفضل وصحة نفسية أقوى.
إذ تمتدّ هذه المعتقدات لتؤثر في أربعة محاور رئيسية تشمل الانتباه والسلوك والمشاعر بالإضافة إلى استجابة الجسم الفسيولوجية.
وفي حين يرتبط التوتر المزمن بأمراض القلب والقلق، فإن التوتر قصير المدى يمثل استجابة طبيعية تطورت لمساعدة الإنسان عبر زيادة ضربات القلب وتدفق الدم إلى الدماغ، مما يمنحه الحافز والطاقة لإنجاز المهام عندما يظل في حدود يمكن إدارتها.
وتبدأ أولى الخطوات بالاعتراف بالتوتر وتسمية سببه بوضوح وتذكّر أنّ استجابة الجسد هي محاولة لمساعدة النفس، ثم ينبغي تغيير السؤال من القلق حول سبب التوتر إلى التفكير في ما يكشفه هذا التوتر عن أهمية الأمر بالنسبة للفرد.
كذلك يُنصح بتوجيه الطاقة واليقظة الناتجة عن الضغط نحو المهمة التي أمام الشخص بدلاً من استهلاك الجهد في محاولة القضاء عليها تماماً، مع استرجاع مواقف سابقة نجح في تجاوزها وتحقيق النمو من خلالها.
ويوصي الخبراء بممارسة لحظات قصيرة للتفكير خلال اليوم لتنظيم المشاعر، ودمج هذه العقلية مع أدوات إدارة الضغوط الأخرى مثل تحسين جودة النوم والحركة المنتظمة وتمارين التنفس.
ويعكس التوتر مدى أهمية أمورٍ معينة لدى الفرد، وليس الهدف إلغاء الضغوط تماماً، بل فهم معناها وتوظيف طاقة الجسم للاستجابة لها بطريقة صحية، بدلاً من الاستسلام لها.
المصدر
صحة وتغذية
توتر
اكتئاب
فرصة
انجاز
تحفيز
استفادة من التوتر
تقليل التوتر.
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