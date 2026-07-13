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هل يجب تناول 30 نوعًا من النباتات أسبوعيًا؟ دراسة توضح الحقيقة
صحة وتغذية
2026-07-13 | 12:06
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هل يجب تناول 30 نوعًا من النباتات أسبوعيًا؟ دراسة توضح الحقيقة
انتشرت في السنوات الأخيرة توصيات تدعو إلى تناول 30 نوعًا مختلفًا من الأطعمة النباتية أسبوعيًا لتعزيز صحة الأمعاء، إلا أن خبراء يؤكدون أن هذا الرقم ليس قاعدة علمية ثابتة، وأنّ الأدلة الحالية لا تثبت أنه يحقق فوائد صحية محددة.
وتستند هذه الفكرة إلى
دراسة
نُشرت عام 2018 وشملت أكثر من 10 آلاف شخص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، حيث أظهرت أنّ الأشخاص الذين تناولوا أكثر من 30 نوعًا من الأغذية النباتية أسبوعيًا امتلكوا تنوعًا أكبر في ميكروبيوم الأمعاء مقارنة بمن تناولوا أقل من 10 أنواع. لكن الباحثين شددوا على أنّ الدراسة رصدية، ولا تثبت وجود علاقة سببية بين عدد الأطعمة النباتية وتحسن الصحة.
وأوضح البروفيسور دانيال ديفيس، رئيس قسم علوم الحياة في كلية إمبريال بلندن، أنّ اختيار رقم 30 كان "اعتباطيًا" إلى حد كبير، مشيرًا إلى أنّ الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متنوعًا غالبًا ما يمارسون أيضًا عادات صحية أخرى، مثل النشاط البدني والنوم الجيد وتقليل التوتر، وهي عوامل تؤثر بدورها في صحة ميكروبيوم الأمعاء.
وحذّر ديفيس من استغلال هذه التوصية لتسويق مكملات غذائية باهظة الثمن تزعم مساعدة الأشخاص على بلوغ هدف "30 نباتًا أسبوعيًا"، مؤكدًا أنّه لا توجد أدلة علمية كافية تثبت فعاليتها. وأضاف أنّ ما تؤيده الأبحاث حتى الآن هو أن تناول تشكيلة متنوعة من الفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة يُعد خيارًا صحيًا بشكل عام.
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