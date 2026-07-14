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ليست السمنة وحدها... دراسة تكشف عاملًا خفيًا يضاعف خطر الإصابة بالسكري

صحة وتغذية
2026-07-14 | 05:03
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ليست السمنة وحدها... دراسة تكشف عاملًا خفيًا يضاعف خطر الإصابة بالسكري
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ليست السمنة وحدها... دراسة تكشف عاملًا خفيًا يضاعف خطر الإصابة بالسكري

كشفت دراسة دولية واسعة، قادها باحثون من جامعة كيرتن الأسترالية، أن خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني لا يرتبط بالسمنة أو الوزن الزائد فحسب، بل تؤدي صحة العضلات أيضًا دورًا محوريًا في تحديد احتمالية الإصابة بالمرض.

واعتمدت الدراسة على تحليل البيانات الصحية لنحو 480 ألف بالغ على مدى 14 عامًا، وجميعهم كانوا غير مصابين بالسكري عند بداية الدراسة. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يجمعون بين زيادة الدهون في الجسم وضعف الكتلة والقوة العضلية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنةً بمن يتمتعون بتركيب جسدي صحي.

كما بيّنت الدراسة أن خطر الإصابة بالمرض لدى هذه الفئة يرتفع بنسبة 19 في المئة مقارنةً بالأشخاص المصابين بالسمنة فقط، وبنسبة 91 في المئة مقارنةً بمن يعانون ضعف الكتلة العضلية وحده.

وخلال عشر سنوات، أُصيب نحو 15 في المئة من الأشخاص الذين يعانون السمنة وضعف العضلات بالسكري، مقابل 11 في المئة بين المصابين بالسمنة فقط، و3 في المئة فقط بين الأشخاص الذين لا يعانون السمنة أو ضعف العضلات.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج تؤكد أهمية تقييم صحة العضلات إلى جانب مراقبة الوزن، لافتين إلى أن ممارسة النشاط البدني بانتظام والحفاظ على الكتلة العضلية يسهمان في تحسين استخدام الجسم للغلوكوز وتقليل مقاومة الإنسولين، ما قد يساعد في الوقاية من السكري من النوع الثاني، لا سيما مع التقدم في العمر وارتفاع معدلات السمنة.

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