الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المرارة التي تبهج قلبك: كيف تتناول الشوكولاتة الداكنة من دون السقوط في فخّ السعرات؟
صحة وتغذية
2026-07-14 | 11:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المرارة التي تبهج قلبك: كيف تتناول الشوكولاتة الداكنة من دون السقوط في فخّ السعرات؟
رغم الاعتقاد الشائع بأن الأطعمة الأكثر لذة هي الأقل فائدة، تشكل الشوكولاتة الداكنة استثناءً لافتًا، لكن ضمن شروط محددة تضمن الاستفادة من فوائدها من دون الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية.
وتكمن القيمة الغذائية للشوكولاتة الداكنة في احتوائها على فلافانولات الكاكاو، وهي مركبات طبيعية مضادة للأكسدة قد تسهم في دعم صحة القلب وتحسين تدفق الدم بدرجة محدودة.
ولتحقيق أقصى فائدة، تنصح خبيرة التغذية البريطانية نيكولا لادلام-راين باختيار الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة كاكاو تتراوح بين 70 و85 في المئة، إذ توفر هذه النسبة توازنًا بين الفوائد الصحية والطعم المقبول، بخلاف الشوكولاتة التي تحتوي على 100 في المئة من الكاكاو، والتي تكون شديدة المرارة وصعبة الاستساغة.
ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن الشوكولاتة الداكنة ليست علاجًا طبيًا ولا وسيلة سحرية لإنقاص الوزن، فهي لا تزال غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة، وإن كان تناول كمية صغيرة منها قد يساعد بشكل غير مباشر في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.
كما يُنصح بالانتباه إلى توقيت تناولها، خاصة في المساء، إذ تحتوي الشوكولاتة الداكنة على ما بين 20 و30 ملغ من الكافيين في كل 30 غرامًا، وتزداد هذه الكمية كلما ارتفعت نسبة الكاكاو.
ويشدد الخبراء أيضًا على أهمية قراءة قائمة المكونات، واختيار المنتجات التي تحتوي على أقل قدر ممكن من الإضافات، مع التأكد من خلوها من الحليب بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو عدم تحمّل اللاكتوز.
وفي النهاية، تبقى الشوكولاتة الداكنة نوعًا من الحلوى، وليست غذاءً صحيًا بحد ذاته. وللاستمتاع بفوائدها من دون الوقوع في فخ السعرات الحرارية، يُنصح بالاكتفاء بحصة يومية تتراوح بين 20 و30 غرامًا.
المصدر
صحة وتغذية
قلبك:
تتناول
الشوكولاتة
الداكنة
السقوط
السعرات؟
التالي
الجراحة ليست دائمًا الحل... دراسة تحذّر من عملية شائعة لعلاج الركبة
الجلوس المتواصل تحت المجهر... دراسة تربطه بارتفاع خطر السرطان وهذه التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-06-27
تناول 5 حصص من الفواكه والخضراوات يومياً لا يكفي دائماً... دراسة تكشف عن سرّ غذائي قد يحمي قلبك
صحة وتغذية
2026-06-27
تناول 5 حصص من الفواكه والخضراوات يومياً لا يكفي دائماً... دراسة تكشف عن سرّ غذائي قد يحمي قلبك
0
آخر الأخبار
2026-06-13
الجيش الإسرائيلي: سقوط مسيرة في منطقة عمل قواتنا جنوب لبنان من دون وقوع إصابات
آخر الأخبار
2026-06-13
الجيش الإسرائيلي: سقوط مسيرة في منطقة عمل قواتنا جنوب لبنان من دون وقوع إصابات
0
آخر الأخبار
2026-06-08
الإذاعة الإسرائيلية: سقوط صاروخ قرب مستوطنة إيتمار شمالي الضفة الغربية من دون أضرار أو إصابات
آخر الأخبار
2026-06-08
الإذاعة الإسرائيلية: سقوط صاروخ قرب مستوطنة إيتمار شمالي الضفة الغربية من دون أضرار أو إصابات
0
آخر الأخبار
2026-05-31
الوكالة الوطنية: سقوط صاروخ في ابل السقي من دون وقوع إصابات
آخر الأخبار
2026-05-31
الوكالة الوطنية: سقوط صاروخ في ابل السقي من دون وقوع إصابات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
11:57
خبراء يحذرون: فقدان السمع لا يمكن عكسه... وعادات يومية قد تحمي أذنيك مدى الحياة
صحة وتغذية
11:57
خبراء يحذرون: فقدان السمع لا يمكن عكسه... وعادات يومية قد تحمي أذنيك مدى الحياة
0
صحة وتغذية
11:40
الجراحة ليست دائمًا الحل... دراسة تحذّر من عملية شائعة لعلاج الركبة
صحة وتغذية
11:40
الجراحة ليست دائمًا الحل... دراسة تحذّر من عملية شائعة لعلاج الركبة
0
صحة وتغذية
10:18
الجلوس المتواصل تحت المجهر... دراسة تربطه بارتفاع خطر السرطان وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
10:18
الجلوس المتواصل تحت المجهر... دراسة تربطه بارتفاع خطر السرطان وهذه التفاصيل
0
صحة وتغذية
06:39
"الالتهابات الصامتة" تبدأ من طبقك... أطعمة يومية قد تزيد خطر الأمراض المزمنة
صحة وتغذية
06:39
"الالتهابات الصامتة" تبدأ من طبقك... أطعمة يومية قد تزيد خطر الأمراض المزمنة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-12
وكالة فارس: انفجارات من الجهة الشرقية لمدينة بندر عباس ومنطقة قشم البحرية جنوبي إيران
آخر الأخبار
2026-07-12
وكالة فارس: انفجارات من الجهة الشرقية لمدينة بندر عباس ومنطقة قشم البحرية جنوبي إيران
0
أخبار دولية
2026-04-16
دمشق تؤكد تسلمها كل القواعد التي شغلتها القوات الأميركية في سوريا
أخبار دولية
2026-04-16
دمشق تؤكد تسلمها كل القواعد التي شغلتها القوات الأميركية في سوريا
0
أمن وقضاء
2026-07-13
توقيف أربع نساء للاشتباه بممارستهن أعمال الدعارة في المعاملتين
أمن وقضاء
2026-07-13
توقيف أربع نساء للاشتباه بممارستهن أعمال الدعارة في المعاملتين
0
رياضة
2026-04-24
ديفن بوكر يدفع ثمن صراحته... غرامة مالية باهظة بعد هجوم عنيف على حكّام الـ NBA!
رياضة
2026-04-24
ديفن بوكر يدفع ثمن صراحته... غرامة مالية باهظة بعد هجوم عنيف على حكّام الـ NBA!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مدرب نادي الحكمة يعلّق على مواجهة فرنسا واسبانيا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مدرب نادي الحكمة يعلّق على مواجهة فرنسا واسبانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل ستسقط إسبانيا المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل ستسقط إسبانيا المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
المشهد من beirut sports festival
تقارير نشرة الاخبار
13:39
المشهد من beirut sports festival
0
أخبار لبنان
13:34
"همسات الكثبان": عرضُ أزياء للمصمم اللبنانيّ طوني ورد في باريس
أخبار لبنان
13:34
"همسات الكثبان": عرضُ أزياء للمصمم اللبنانيّ طوني ورد في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في قصر الصنوبر في بيروت إحتفال بمناسبة العيد الوطنيّ الفرنسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في قصر الصنوبر في بيروت إحتفال بمناسبة العيد الوطنيّ الفرنسيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"دولتي"... خطوة جديدة نحو الحكومة الرقمية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"دولتي"... خطوة جديدة نحو الحكومة الرقمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطوات تأسيسة مهمة للتعاون الاقتصاديّ اللبنانيّ السوريّ
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطوات تأسيسة مهمة للتعاون الاقتصاديّ اللبنانيّ السوريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بين العفو العام والإعدام... مجلس النواب أمام اختبار التسويات
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بين العفو العام والإعدام... مجلس النواب أمام اختبار التسويات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية... التفاصيل من روما
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية... التفاصيل من روما
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:05
ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة
أمن وقضاء
06:05
ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة
2
اقتصاد
02:07
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
ارتفاع بأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
03:37
إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق
أخبار لبنان
03:37
إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق
4
حال الطقس
01:10
لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:10
لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
5
خبر عاجل
00:52
بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"
خبر عاجل
00:52
بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"
6
أخبار دولية
08:11
إسرائيل تقول إنها جاهزة للمضي قدما بشأن "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان
أخبار دولية
08:11
إسرائيل تقول إنها جاهزة للمضي قدما بشأن "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان
7
أخبار دولية
01:37
بعد إعلانه استهداف قاعدة جوية أميركية بالأردن... الحرس الثوري الإيراني يحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأميركية
أخبار دولية
01:37
بعد إعلانه استهداف قاعدة جوية أميركية بالأردن... الحرس الثوري الإيراني يحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأميركية
8
أمن وقضاء
01:49
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...
أمن وقضاء
01:49
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More