المرارة التي تبهج قلبك: كيف تتناول الشوكولاتة الداكنة من دون السقوط في فخّ السعرات؟

رغم الاعتقاد الشائع بأن الأطعمة الأكثر لذة هي الأقل فائدة، تشكل الشوكولاتة الداكنة استثناءً لافتًا، لكن ضمن شروط محددة تضمن الاستفادة من فوائدها من دون الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية.



وتكمن القيمة الغذائية للشوكولاتة الداكنة في احتوائها على فلافانولات الكاكاو، وهي مركبات طبيعية مضادة للأكسدة قد تسهم في دعم صحة القلب وتحسين تدفق الدم بدرجة محدودة.



ولتحقيق أقصى فائدة، تنصح خبيرة التغذية البريطانية نيكولا لادلام-راين باختيار الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة كاكاو تتراوح بين 70 و85 في المئة، إذ توفر هذه النسبة توازنًا بين الفوائد الصحية والطعم المقبول، بخلاف الشوكولاتة التي تحتوي على 100 في المئة من الكاكاو، والتي تكون شديدة المرارة وصعبة الاستساغة.



ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن الشوكولاتة الداكنة ليست علاجًا طبيًا ولا وسيلة سحرية لإنقاص الوزن، فهي لا تزال غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة، وإن كان تناول كمية صغيرة منها قد يساعد بشكل غير مباشر في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.



كما يُنصح بالانتباه إلى توقيت تناولها، خاصة في المساء، إذ تحتوي الشوكولاتة الداكنة على ما بين 20 و30 ملغ من الكافيين في كل 30 غرامًا، وتزداد هذه الكمية كلما ارتفعت نسبة الكاكاو.



ويشدد الخبراء أيضًا على أهمية قراءة قائمة المكونات، واختيار المنتجات التي تحتوي على أقل قدر ممكن من الإضافات، مع التأكد من خلوها من الحليب بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو عدم تحمّل اللاكتوز.



وفي النهاية، تبقى الشوكولاتة الداكنة نوعًا من الحلوى، وليست غذاءً صحيًا بحد ذاته. وللاستمتاع بفوائدها من دون الوقوع في فخ السعرات الحرارية، يُنصح بالاكتفاء بحصة يومية تتراوح بين 20 و30 غرامًا.