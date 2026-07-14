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الجلوس المتواصل تحت المجهر... دراسة تربطه بارتفاع خطر السرطان وهذه التفاصيل

صحة وتغذية
2026-07-14 | 10:18
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الجلوس المتواصل تحت المجهر... دراسة تربطه بارتفاع خطر السرطان وهذه التفاصيل
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الجلوس المتواصل تحت المجهر... دراسة تربطه بارتفاع خطر السرطان وهذه التفاصيل

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة غلاسكو الاسكتلندية أن الجلوس أو الاستلقاء لفترات طويلة ومتواصلة قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان والوفاة الناجمة عنه، مؤكدة أن الخطر لا يرتبط فقط بإجمالي ساعات الخمول اليومية، بل أيضًا بطول فترات الجلوس من دون انقطاع.

واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة PLOS Medicine، على تحليل بيانات أكثر من 91 ألف مشارك في البنك الحيوي البريطاني، جرت متابعتهم على مدى 12 عامًا باستخدام أجهزة متطورة لرصد الحركة.

وقسّم الباحثون أنماط سلوك المشاركين إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الخمول المطوّل، أي الجلوس المتواصل من دون حركة لفترات طويلة، والخمول المتقطع الذي تتخلله حركات بسيطة، إضافة إلى مستويات مختلفة من النشاط البدني.

وأظهرت النتائج أن الجلوس المطوّل والمتواصل ارتبط بارتفاع خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 9 في المئة، إلى جانب زيادة احتمالات الإصابة بأورام مرتبطة بالسمنة والسكري، مثل سرطانات الكبد والكلى والقولون والثدي.

في المقابل، أظهرت الدراسة أن استبدال ساعة واحدة فقط من الجلوس يوميًا بنشاط خفيف، مثل المشي، قد يساهم في خفض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 12 في المئة. كما أن كسر فترات الجلوس بحركات بسيطة يساعد على تحسين عمليات التمثيل الغذائي مقارنة بالخمول المستمر.

وبناءً على هذه النتائج، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بتقليل فترات الجلوس والاستلقاء خلال اليوم، ودمج حركات بسيطة ومنتظمة في الروتين اليومي.

وأوضح الباحثون أن التوصيات الصحية الرسمية تركز غالبًا على التمارين الرياضية المكثفة، إلا أن الدراسة تشير إلى أن الحركة الخفيفة والمتقطعة قد تؤدي دورًا وقائيًا مهمًا، ينبغي إدراجه في الاستراتيجيات الصحية المستقبلية.
 

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