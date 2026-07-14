خبراء يحذرون: فقدان السمع لا يمكن عكسه... وعادات يومية قد تحمي أذنيك مدى الحياة

حذر خبراء في صحة السمع من أن فقدان السمع الناتج عن التعرض المتكرر للأصوات المرتفعة يكون دائمًا في معظم الحالات، مؤكدين أن الخلايا الحسية الدقيقة داخل الأذن لا تتجدد بعد تلفها. وأشاروا إلى أن ضعف السمع بات يُسجل لدى أشخاص في أعمار أصغر، بمن فيهم المراهقون والأطفال، نتيجة الاستخدام المفرط لسماعات الأذن والتعرض المستمر للضوضاء.



وأوضح الخبراء أن الحفلات الموسيقية والمباريات الرياضية ليست المصدر الوحيد للخطر، إذ قد تؤدي أنشطة يومية، مثل استخدام معدات الحدائق، وأدوات الصيانة المنزلية، وحتى القيادة مع فتح نوافذ السيارة على الطرق السريعة، إلى تعريض الأذن لمستويات ضارة من الضجيج. لذلك، ينصحون باستخدام سدادات أذن مخصصة تقلل الضوضاء من دون التأثير في جودة الصوت، خاصة في البيئات الصاخبة.



كما شددوا على أهمية الالتزام بمستويات الصوت الآمنة عند استخدام سماعات الرأس، مشيرين إلى أن القدرة على سماع من يتحدث بالقرب منك أثناء ارتدائها تُعد مؤشرًا جيدًا على أن مستوى الصوت لا يزال ضمن الحدود الآمنة. وأوصوا باستخدام سماعات مزودة بخاصية عزل الضوضاء بدلًا من رفع مستوى الصوت، إلى جانب ارتداء واقيات الأذن عند استخدام المعدات الصاخبة.



وأكد المختصون أن حماية السمع تبدأ منذ سن مبكرة، داعين إلى إجراء فحص للسمع عند ملاحظة صعوبة في متابعة المحادثات، أو عند ظهور طنين في الأذن بعد التعرض لأصوات مرتفعة، لأن التشخيص المبكر يساعد في الحد من تدهور السمع والحفاظ عليه على المدى الطويل.