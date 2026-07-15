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فحص دم جديد قد يكشف خطر الإصابة بألزهايمر مبكرًا... والعلماء يحذرون
صحة وتغذية
2026-07-15 | 14:19
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فحص دم جديد قد يكشف خطر الإصابة بألزهايمر مبكرًا... والعلماء يحذرون
كشفت دراسة جديدة أن فحصًا للدم يقيس مستوى المؤشر الحيوي p-tau217 قد يساعد في التنبؤ بخطر الإصابة بمرض ألزهايمر قبل سنوات من ظهور الأعراض، إذ أظهرت النتائج أن كبار السن الأصحاء الذين سجلوا مستويات مرتفعة من هذا المؤشر كانوا أكثر عرضة لظهور علامات الخرف خلال السنوات اللاحقة مقارنة بغيرهم.
ويُعد هذا الفحص أقل تكلفة وأقل تدخلاً من الوسائل التقليدية، مثل التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) أو البزل القطني، كما يتيح رصد التغيرات المرتبطة بتراكم بروتيني بيتا أميلويد وتاو في الدماغ، وهي تغيرات قد تبدأ قبل سنوات، وربما عقود، من ظهور اضطرابات الذاكرة والإدراك.
ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن الفحص لا يزال في مراحله البحثية، ولا ينبغي الاعتماد عليه بمفرده لتشخيص مرض ألزهايمر أو تقدير خطر الإصابة به، مؤكدين ضرورة دمجه مع الاختبارات الإدراكية، والتقييم السريري، وعوامل الخطر الأخرى، إلى جانب الحاجة إلى دراسات أوسع لتأكيد دقته وفعاليته.
وأشار الخبراء إلى أن اتباع نمط حياة صحي، يشمل ممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، والحفاظ على النشاط الذهني والاجتماعي، والسيطرة على عوامل الخطر مثل السكري وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، قد يسهم في خفض احتمالات الإصابة بالخرف، مؤكدين أن الوقاية لا تزال تمثل أحد أهم الأساليب للحد من خطر المرض.
المصدر
صحة وتغذية
الإصابة
بألزهايمر
مبكرًا...
والعلماء
يحذرون
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