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وداعاً لحرقة المعدة... والحلّ 4 قطع من الخيار!
صحة وتغذية
2026-07-17 | 02:58
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وداعاً لحرقة المعدة... والحلّ 4 قطع من الخيار!
غالباً ما يعاني الكثيرون من شعور مزعج بالحموضة وحرقة المعدة بعد تناول فنجان القهوة الصباحي على الريق، أو إثر وجبة غنية بالدسم.
وفي الوقت الذي يسارع فيه معظم الناس إلى استهلاك الأدوية ومضادات الحموضة الكيميائية، يبرز حل طبيعي وبسيط للغاية متوفر في كل مطبخ، يمنح الجسم فرصة ممتازة للتعافي الذاتي بطريقة آمنة وخالية من الآثار الجانبية.
وفي هذا السياق، كشف البروفيسور وخبير الأعشاب اللبناني شربل فريفر، في مقابلة خاصة مع موقع " سي إن إن"، عن سر طبيعي وسريع للتخلص من هذا الانزعاج فوراً، مبيناً أن الحل يكمن ببساطة في تناول أربع حبّات من الخيار.
وأوضح فريفر أنّ الفائدة الكبرى لهذه الطريقة تتركّز بشكل أساسي في قشرة الخيار الخارجية، ممّا يتطلّب غسل الثمار جيداً بالماء وتناولها دون تقشير، نظراً لغنى القشرة بالألياف الطبيعية التي تعمل بفعالية عالية على كسر حدة الحموضة الزائدة وتهدئة جدار المعدة بشكل فوري.
كما شدّد الخبير اللبناني على أهمية تناول هذه الحبّات الأربع مباشرة فور الشعور ببداية الحرقة لتحقيق النتيجة الأسرع والأكثر فاعلية، ممّا يجعل الخيار بديلاً منزلياً ممتازاً وسريعاً يغني عن اللجوء الفوري للعقاقير الطبية.
المصدر
صحة وتغذية
حرقة المعدة
خيار
طعام
ادوية حرقة
الياف
حموضة.
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