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من كوب دافئ إلى عالم الجمال: الشاي الأخضر ثورة علمية في العناية بالبشرة والشعر
صحة وتغذية
2026-07-17 | 08:20
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من كوب دافئ إلى عالم الجمال: الشاي الأخضر ثورة علمية في العناية بالبشرة والشعر
أصبح الشاي الأخضر ركيزة أساسية في عالم التجميل الحديث بفضل غناه بمركبات "البوليفينول" ومضادات الأكسدة الفعالة، وعلى رأسها مركب (EGCG).
ويوضح الصيدلي وخبير التجميل لطفي الخزاعي أن الشاي الأخضر يعمل كدرع حماية للبشرة ضد الإجهاد التأكسدي الناتج عن التلوث والأشعة فوق البنفسجية، مؤكداً أنه يُعد مكملاً ممتازاً لواقي الشمس وليس بديلاً عنه.
كما أنّ هذا المكون يساهم بفاعلية في تأخير علامات الشيخوخة وتقليل الخطوط الدقيقة من خلال كبح الإنزيمات التي تكسر الكولاجين، بالإضافة إلى دوره في تنظيم الإفرازات الدهنية وتهدئة البشرة المعرضة لحب الشباب.
ولتحقيق أقصى استفادة، ينصح الخبير بالاعتماد على المستحضرات الموضعية الجاهزة كالسيرومات والكريمات لضمان ثبات المادة الفعالة وتركيزها، ودمجها في الروتين اليومي صباحاً ومساءً.
أما في مجال العناية بالشعر، فقد أشار الخبير إلى أهمية الشاي الأخضر في تحسين صحة فروة الرأس الدهنية ومكافحة القشرة والالتهابات المحيطة بالبصيلات.
وينبّه الخبراء إلى أنّ الشاي الاخضر لا يشكل بديلاً للعلاجات الطبية المعتمدة لحالات الصلع الوراثي، مما يتطلب استخدام مستحضراته بانتظام لعدة أسابيع لرؤية نتائج ملموسة.
المصدر
صحة وتغذية
شاي اخضر
جمال
بشرة
شعر
عناية.
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