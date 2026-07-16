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هوس الكورتيزول يجتاح الإنترنت... وخبيرة تكشف ما يجب أن تعرفه

صحة وتغذية
2026-07-16 | 11:43
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هوس الكورتيزول يجتاح الإنترنت... وخبيرة تكشف ما يجب أن تعرفه
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هوس الكورتيزول يجتاح الإنترنت... وخبيرة تكشف ما يجب أن تعرفه

انتشرت في الآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي تحذيرات من تأثيرات ارتفاع هرمون الكورتيزول، مع ربطه بالقلق، واضطرابات النوم، وزيادة الوزن، والإرهاق. لكن خبراء يؤكدون أن هذا الهرمون، رغم ارتباطه بالتوتر، يؤدي دورًا أساسيًا في وظائف الجسم، وليس شيئًا ينبغي التخلص منه.

وخلال مقابلة في برنامج Fox & Friends، أوضحت أخصائية التغذية المعتمدة في نيويورك، إيمي شابيرو، أن الكورتيزول هو هرمون التوتر الرئيسي الذي تفرزه الغدد الكظرية، ويلعب دورًا مهمًا في تزويد الجسم بالطاقة صباحًا، ودعم جهاز المناعة، ومساعدته على الاستجابة للمواقف التي تتطلب رد فعل سريعًا.

ويعمل الكورتيزول وفق إيقاع طبيعي يمتد على مدار 24 ساعة، إذ ترتفع مستوياته صباحًا للمساعدة على الاستيقاظ، ثم تنخفض تدريجيًا خلال اليوم لتصل إلى أدنى مستوياتها ليلًا. إلا أن المشكلة تظهر عند التعرض المستمر للضغوط النفسية، ما قد يؤدي إلى بقاء مستوياته مرتفعة لفترات طويلة، وهو ما يرتبط باضطرابات النوم، والقلق، وزيادة الوزن، والشعور بالإرهاق.

وحذرت شابيرو من الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر الإنترنت لتشخيص ارتفاع الكورتيزول، مشيرة إلى أن بعض العلامات التي تُنسب إليه، مثل انتفاخ الوجه، قد تكون ناجمة عن أسباب أخرى، كالنظام الغذائي، أو الإفراط في تناول الملح، أو نقص الترطيب. وأكدت أن قياس مستويات الهرمون يجب أن يتم من خلال فحوصات طبية، وليس بالاعتماد على الأعراض وحدها.

وللحفاظ على توازن مستويات الكورتيزول، نصحت الخبيرة بالحد من مصادر التوتر، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والسكريات. كما أشارت إلى أن الكافيين وممارسة التمارين عالية الشدة في وقت متأخر من المساء قد يسهمان في رفع مستويات الهرمون، في حين يُعدّ أداء التمارين الرياضية صباحًا خيارًا أكثر ملاءمة للحفاظ على توازنه.

المصدر

صحة وتغذية

الكورتيزول

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