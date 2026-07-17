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دراسة تكشف: نوعان من الأطعمة بمفعول طبيعي يضاهي أدوية الكوليسترول
صحة وتغذية
2026-07-17 | 08:39
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دراسة تكشف: نوعان من الأطعمة بمفعول طبيعي يضاهي أدوية الكوليسترول
كشفت دراسة نشرتها صحيفة "ديلي ميرور"، نقلاً عن مؤسسة القلب البريطانية، أن هناك أطعمة طبيعية تخفض الكوليسترول الضار بفعالية تشبه أدوية "الستاتينات"، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
وركز الأطباء على نوعين رئيسيين هما:
1. الشوفان:
أظهرت دراسة أجرتها جامعة بون أن إدراج الشوفان في النظام الغذائي لمدة يومين فقط يُحدث فارقاً ملموساً.
ويعود الفضل في ذلك إلى احتوائه على ألياف قابلة للذوبان تُدعى "بيتا-جلوكان"، والتي تشكل مادة هلامية في الجهاز الهضمي تمنع امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.
كما أشارت مراجعة علمية نُشرت في "المجلة البريطانية للتغذية" إلى أن تناول 3.5 غرام من هذه الألياف يومياً ساهم في خفض الكوليسترول الضار بنسبة 4.2 في المئة لدى الأشخاص في منتصف العمر.
2. المنتجات المدعمة بـ "الفيتو ستيرولات":
وتشمل بعض أنواع السمن الصناعي، مثل المارجرين، والحليب والزبادي المدعمة بالستيرولات والستانولات النباتية.
وبحسب مراجعة شاملة لـ 124 دراسة، فإنّ تناول ما يصل إلى 3.3 غرام من هذه المركّبات النباتية يومياً يساعد بشكل تدريجي في تقليص مستويات الكوليسترول الضار.
وفي هذا السياق، أكد الأطباء أنه على الرغم من الكفاءة العالية لهذه الأطعمة، إلا أنها لا تغني تماماً عن الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء، بل تعمل كعامل مساعد وقوي يدعم نمط الحياة الصحي المقاوم لأمراض القلب والشرايين.
المصدر
صحة وتغذية
كوليستيرول
طعام صحي
شوفان
فيتوستيرولات
دهون.
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