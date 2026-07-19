الصداع الصباحي... إنذار قد يكشف 7 مشكلات صحية لا ينبغي تجاهلها

حذّر خبراء ومستشارون صحيون من الاستخفاف بـالصداع الصباحي المتكرر واعتباره مجرد إرهاق عابر أو نتيجة طبيعية لقلة النوم، مؤكدين أن الاستيقاظ باستمرار على ألم في الرأس قد يكون مؤشرًا إلى مشكلة صحية كامنة تستدعي الانتباه واستشارة الطبيب.



ويأتي في مقدمة الأسباب المحتملة انقطاع التنفس أثناء النوم، الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم خلال الليل، ما قد يتسبب بصداع عند الاستيقاظ.



كما ترتبط الحالة النفسية بالصداع الصباحي، إذ قد تسهم اضطرابات مثل القلق والاكتئاب في زيادة التوتر وشد عضلات الرقبة والرأس، ما ينعكس على شكل آلام مزعجة عند الاستيقاظ.



ومن الأسباب المحتملة أيضًا صرير الأسنان أو إطباق الفكين أثناء النوم، الذي قد يحدث لا إراديًا نتيجة التوتر والضغوط النفسية، ما يجهد عضلات الفك وقد يمتد الألم إلى الرأس.



ويشير الخبراء كذلك إلى أن الجفاف ونقص السوائل قد يكونان من العوامل المسببة للصداع، خصوصًا بعد ساعات طويلة من النوم من دون شرب الماء.



وفي مفارقة لافتة، قد يؤدي الاستخدام المفرط للمسكنات إلى نتائج عكسية، مسببًا ما يُعرف بـ**"الصداع الارتدادي"** عند زوال مفعول الدواء، فيما قد تسهم اضطرابات النوم وعدم انتظام مواعيده في زيادة احتمالات الاستيقاظ مع الصداع.



وفي حالات أخرى، قد يرتبط الصداع الصباحي المستمر بمشكلات صحية تستدعي تقييمًا طبيًا، خصوصًا إذا كان شديدًا أو متكررًا، أو ترافق مع أعراض مثل الغثيان أو تشوش الرؤية. لذلك، يشدد الأطباء على ضرورة استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء الصداع، بدلًا من الاكتفاء بالمسكنات والحلول المؤقتة.