تحذير طبي من ارتفاع وفيات الأطفال غرقًا... كيف تحمي طفلك من "الغرق الصامت"؟

أثار تقرير حديث صادر عن الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال قلقًا متزايدًا في الأوساط الطبية، بعد رصد ارتفاع في معدلات وفيات الأطفال الناجمة عن الغرق، وهي ظاهرة تفاقمت في أعقاب جائحة كوفيد-19، بالتزامن مع تعطّل دروس السباحة وإغلاق العديد من المسابح العامة لفترات طويلة.



وفي هذا السياق، شددت الدكتورة ليانا وين، طبيبة الطوارئ والمحللة الطبية، على أن العديد من حوادث الغرق يمكن الوقاية منها من خلال اعتماد استراتيجية تقوم على طبقات متعددة من الحماية، موضحة أن الاعتماد على إجراء وقائي واحد لا يكفي، بل يجب الجمع بين عدة تدابير للحد من المخاطر قدر الإمكان.



ونبّهت وين إلى مفهوم خاطئ وشائع، يتمثل في الاعتقاد بأن الغرق يترافق دائمًا مع الصراخ أو التخبّط العنيف في الماء، مؤكدة أن الغرق قد يحدث بصمت ومن دون علامات واضحة.



فالطفل الذي يصارع للبقاء فوق سطح الماء قد يستنفد طاقته في محاولة التنفس، ما يجعله غير قادر على الصراخ أو التلويح طلبًا للنجدة. وقد يبدو للناظر وكأنه يتحرك عموديًا في الماء أو يحاول تسلّق سلّم غير مرئي، قبل أن يغرق تحت السطح.



ودعا الخبراء الأسر ومقدمي الرعاية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الأساسية لضمان سلامة الأطفال، خصوصًا خلال موسم الصيف.



وتبدأ هذه التدابير بـالمراقبة النشطة والمستمرة، من خلال تعيين شخص بالغ تكون مسؤوليته الوحيدة مراقبة الأطفال أثناء وجودهم في الماء، من دون الانشغال بالهواتف أو الأحاديث الجانبية، مع ضرورة البقاء على مسافة تسمح بلمس الأطفال الصغار والتدخل فورًا عند الحاجة.



كما تشمل الإجراءات تأمين المسابح المنزلية بسياج من الجهات الأربع يفصلها تمامًا عن المنزل والحديقة، على ألا يقل ارتفاعه عن 1.2 متر، وأن يكون مزودًا ببوابة ذاتية الإغلاق والقفل، للحد من خطر وصول الأطفال إلى المسبح من دون علم ذويهم.



ومن الضروري أيضًا ارتداء سترات نجاة مناسبة ومعتمدة عند الوجود قرب البحيرات والأنهار أو أثناء ركوب القوارب، نظرًا إلى صعوبة التنبؤ بحركة المياه الطبيعية وتياراتها، حتى بالنسبة إلى السباحين المتمرسين.



ويبقى الجمع بين المراقبة المستمرة، وتأمين المسابح، واستخدام سترات النجاة، إلى جانب تعليم الأطفال السباحة بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم، من أبرز خطوط الدفاع لحمايتهم من خطر الغرق الذي قد يحدث بسرعة وبصمت.