الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عالبال يا زياد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لماذا يُعدّ الخطأ تجربة مفيدة؟... 6 أسباب قد تغيّر نظرتك إلى الفشل

صحة وتغذية
2026-07-19 | 14:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لماذا يُعدّ الخطأ تجربة مفيدة؟... 6 أسباب قد تغيّر نظرتك إلى الفشل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لماذا يُعدّ الخطأ تجربة مفيدة؟... 6 أسباب قد تغيّر نظرتك إلى الفشل

أظهرت دراسات وتقارير حديثة في علم النفس أن الوقوع في الخطأ ليس بالضرورة أمرًا سلبيًا، بل قد يشكّل فرصة حقيقية للتعلّم ومنعطفًا إيجابيًا في حياة الأفراد إذا أُحسن التعامل معه. واستعرض خبراء ستة أسباب رئيسية تجعل من التجارب غير الناجحة وسيلة فعّالة لتطوير الذات والاقتراب من النجاح.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة أجراها علماء نفس في جامعة ولاية ميشيغان الأميركية، وشملت 123 طفلًا، أن الأفراد الذين يتبنّون "عقلية النمو"، أي الاعتقاد بأن الذكاء والقدرات يمكن تطويرهما بالعمل والممارسة، يكونون أكثر قدرة على التعلّم من أخطائهم.

وأوضحت الدراسة أن هؤلاء الأطفال أبدوا اهتمامًا أكبر بتحليل أخطائهم والتعلّم منها، ما ساعدهم على تحقيق مستويات أفضل من الاستيعاب والتطور مقارنة بنظرائهم الذين ينظرون إلى الذكاء باعتباره قدرة ثابتة لا يمكن تغييرها.

وأشار الخبراء إلى أن آلية "التجربة والخطأ" تُعد ركيزة أساسية يطوّر الدماغ من خلالها مهاراته، تمامًا كما يحدث مع الأطفال خلال تعلّم المشي، أو الرياضيين وأصحاب المهارات المختلفة الذين يحتاجون إلى تكرار المحاولات وتصحيح الأخطاء تدريجيًا للوصول إلى الإتقان.

كما لفتت التقارير إلى بُعد آخر للأخطاء وسوء الفهم، إذ لا تقتصر آثارها على الجوانب المعرفية والعملية فحسب، بل قد تتحول أحيانًا إلى مصدر للمواقف الطريفة والفكاهة، ما يضفي قدرًا من المرونة النفسية على حياة الإنسان، وهو ما شكّل مصدر إلهام للعديد من الأعمال الكوميدية الكلاسيكية والحديثة.

وخلص خبراء علم النفس إلى أهمية تغيير النظرة السلبية إلى الأخطاء والعثرات اليومية، والتعامل معها باعتبارها جزءًا طبيعيًا من مسيرة التعلّم والابتكار والنمو الشخصي، إذ قد يكون الخطأ، في كثير من الأحيان، الخطوة الأولى نحو تصحيح المسار وتحقيق النجاح.
 
 

صحة وتغذية

يُعدّ

الخطأ

تجربة

مفيدة؟...

أسباب

تغيّر

نظرتك

الفشل

LBCI التالي
دراسة صادمة: جيل التسعينيات يتقدّم في العمر أسرع... وأجسامهم تواجه مخاطر مبكرة
تحذير طبي من ارتفاع وفيات الأطفال غرقًا... كيف تحمي طفلك من "الغرق الصامت"؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-06-13

ليست كل الأطعمة الصحية مريحة للمعدة... أطعمة مفيدة قد تسبب الانتفاخ

LBCI
خبر عاجل
2026-04-27

لافروف: المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كانت مفيدة

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-07

مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي: من الواضح تماما أن الولايات المتحدة ستقود المفاوضات إلى الفشل

LBCI
أخبار دولية
2026-07-06

شينخوا: الجيش الصيني أجرى تجربة لإطلاق صاروخ من غواصة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
15:28

دراسة صادمة: جيل التسعينيات يتقدّم في العمر أسرع... وأجسامهم تواجه مخاطر مبكرة

LBCI
صحة وتغذية
12:13

تحذير طبي من ارتفاع وفيات الأطفال غرقًا... كيف تحمي طفلك من "الغرق الصامت"؟

LBCI
صحة وتغذية
07:10

حين يتحوّل الحب إلى سؤال لا ينتهي... ما هو الوسواس القهري للعلاقات؟

LBCI
صحة وتغذية
07:00

الصداع الصباحي... إنذار قد يكشف 7 مشكلات صحية لا ينبغي تجاهلها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-07-14

آدم يحتضن آدم الصغير... لقاء يخطف قلوب الجمهور

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-14

صورة من لقاء الرئيس السوريّ والوفد الإقتصاديّ اللبنانيّ

LBCI
حال الطقس
14:20

موجة حر في لبنان أم مرتفع جوي طبيعي في هذا الوقت من العام؟

LBCI
خبر عاجل
2026-06-17

قاسم: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل وأي مشروع لنزع السلاح لن يمر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

The Protein Bar... رحلة نمو بعد Shark Tank

LBCI
حال الطقس
14:22

أوروبا: حريق وغريق

LBCI
حال الطقس
14:20

موجة حر في لبنان أم مرتفع جوي طبيعي في هذا الوقت من العام؟

LBCI
أخبار دولية
14:13

إيران - أميركا: الضربات تتواصل... وهجمات متبادلة تمتد إلى دول المنطقة

LBCI
أخبار دولية
14:11

المشهد المتوقع بروتوكوليا في إجتماع ترامب - عون في البيت الابيض...

LBCI
أخبار دولية
14:08

عون استهل مباحثاته في الولايات المتحدة بلقاء روبيو... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

الهاجس الأكبر لدى اللاعبين... كيف سيكون طقس ليلة نهائي المونديال؟

LBCI
رياضة
14:06

هكذا عاشت كرة القدم ليلة كسر الارقام القياسية بين انجلترا وفرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

هكذا يتحضر بيروت سبورتس فيستيفال لنهائي كأس العالم...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:23

هذا ما ناقشه عون مع روبيو في واشنطن بحسب معلومات الـLBCI...

LBCI
حال الطقس
04:35

كتل حارة الاسبوع المقبل... والحرارة فوق المعدلات

LBCI
أمن وقضاء
06:59

إنحراف سيارة على طريق وطى الجوز - كسروان واحتراق 3 شبان كانوا في داخلها

LBCI
خبر عاجل
11:11

السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى للـLBCI: الرئيس اللبناني جوزاف عون "ما حيروح ايدو فاضية" من واشنطن

LBCI
رياضة
05:58

بكلمات مؤثّرة... ميسي يوجّه رسالة استثنائية قبل نهائي مونديال 2026

LBCI
آخر الأخبار
00:28

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أميركي: الولايات المتحدة بدأت بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة الإضافية إلى الشرق الأوسط

LBCI
خبر عاجل
05:42

الحرس الثوري الإيراني يقول إن سفينتين كانتا تعبران مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي تعرضتا لواقعة بينما تخلت سفينتان أخريان عن عبور المضيق

LBCI
خبر عاجل
05:58

السفارة الأميركية في الأردن: إخلاء المطار الدولي والميناء البحري بالعقبة جراء تهديد موثوق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More