لماذا يُعدّ الخطأ تجربة مفيدة؟... 6 أسباب قد تغيّر نظرتك إلى الفشل

أظهرت دراسات وتقارير حديثة في علم النفس أن الوقوع في الخطأ ليس بالضرورة أمرًا سلبيًا، بل قد يشكّل فرصة حقيقية للتعلّم ومنعطفًا إيجابيًا في حياة الأفراد إذا أُحسن التعامل معه. واستعرض خبراء ستة أسباب رئيسية تجعل من التجارب غير الناجحة وسيلة فعّالة لتطوير الذات والاقتراب من النجاح.



وفي هذا السياق، كشفت دراسة أجراها علماء نفس في جامعة ولاية ميشيغان الأميركية، وشملت 123 طفلًا، أن الأفراد الذين يتبنّون "عقلية النمو"، أي الاعتقاد بأن الذكاء والقدرات يمكن تطويرهما بالعمل والممارسة، يكونون أكثر قدرة على التعلّم من أخطائهم.



وأوضحت الدراسة أن هؤلاء الأطفال أبدوا اهتمامًا أكبر بتحليل أخطائهم والتعلّم منها، ما ساعدهم على تحقيق مستويات أفضل من الاستيعاب والتطور مقارنة بنظرائهم الذين ينظرون إلى الذكاء باعتباره قدرة ثابتة لا يمكن تغييرها.



وأشار الخبراء إلى أن آلية "التجربة والخطأ" تُعد ركيزة أساسية يطوّر الدماغ من خلالها مهاراته، تمامًا كما يحدث مع الأطفال خلال تعلّم المشي، أو الرياضيين وأصحاب المهارات المختلفة الذين يحتاجون إلى تكرار المحاولات وتصحيح الأخطاء تدريجيًا للوصول إلى الإتقان.



كما لفتت التقارير إلى بُعد آخر للأخطاء وسوء الفهم، إذ لا تقتصر آثارها على الجوانب المعرفية والعملية فحسب، بل قد تتحول أحيانًا إلى مصدر للمواقف الطريفة والفكاهة، ما يضفي قدرًا من المرونة النفسية على حياة الإنسان، وهو ما شكّل مصدر إلهام للعديد من الأعمال الكوميدية الكلاسيكية والحديثة.



وخلص خبراء علم النفس إلى أهمية تغيير النظرة السلبية إلى الأخطاء والعثرات اليومية، والتعامل معها باعتبارها جزءًا طبيعيًا من مسيرة التعلّم والابتكار والنمو الشخصي، إذ قد يكون الخطأ، في كثير من الأحيان، الخطوة الأولى نحو تصحيح المسار وتحقيق النجاح.