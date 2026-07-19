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حين يتحوّل الحب إلى سؤال لا ينتهي... ما هو الوسواس القهري للعلاقات؟
صحة وتغذية
2026-07-19 | 07:10
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حين يتحوّل الحب إلى سؤال لا ينتهي... ما هو الوسواس القهري للعلاقات؟
يسلّط خبراء الصحة النفسية الضوء على اضطراب قد يؤثر بشكل كبير في استقرار العلاقات العاطفية، يُعرف باسم "الوسواس القهري المرتبط بالعلاقات" (Relationship OCD - ROCD)، وهو نمط يرتبط باضطراب الوسواس القهري، وقد يحوّل العلاقة إلى دوامة مستمرة من الشك والقلق والتساؤلات المتكررة.
وبحسب المتخصصين، لا ترتبط هذه الحالة بالضرورة بوجود مشكلات حقيقية بين الطرفين، بل قد تنبع من أفكار وسواسية ملحّة تدفع الشخص إلى التشكيك باستمرار في مدى ملاءمة شريكه له، أو في حقيقة مشاعره تجاهه، أو حتى في مدى انجذابه إليه.
وقد تظهر أعراض هذا الاضطراب في صورة أفكار وسلوكيات قهرية متكررة، من أبرزها:
- التشكيك المستمر في المشاعر: تكرار أسئلة مثل: "هل أحب شريكي حقًا؟" أو "هل يحبني شريكي بالقدر الكافي؟".
- المقارنة المفرطة: مقارنة الشريك الحالي باستمرار بشركاء سابقين، أو بشخصيات خيالية، أو حتى بعلاقات الآخرين التي تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- البحث المتواصل عن الطمأنينة: طلب التأكيد المتكرر من الشريك على حبه وولائه، أو اللجوء بصورة مفرطة إلى الأصدقاء والعائلة للحصول على آرائهم بشأن العلاقة ومدى نجاحها.
- التركيز المفرط على العيوب: تضخيم عيب بسيط في مظهر الشريك أو شخصيته، والتعامل معه بوصفه دليلًا على عدم التوافق أو على أن العلاقة ليست مناسبة.
ويؤكد متخصصون أن تأثير ROCD قد يمتد إلى الطرفين، إذ قد يدفع القلق الشخص المصاب إلى الانسحاب العاطفي أو اختبار مشاعره ومشاعر شريكه باستمرار، فيما قد يشعر الطرف الآخر بالإحباط والإنهاك نتيجة التشكيك المتكرر، ما يضع العلاقة تحت ضغط متواصل.
ويرى خبراء علم النفس أن الخطوة الأولى نحو التعامل مع هذه الحالة تبدأ بالوعي بالمشكلة والتمييز بين الشكوك الطبيعية التي قد ترافق أي علاقة وبين الأفكار الوسواسية المتكررة التي تسبب ضيقًا وتؤثر في الحياة اليومية.
ويُعد العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، ولا سيما أسلوب "التعرّض ومنع الاستجابة" (ERP)، من الأساليب العلاجية المستخدمة للتعامل مع اضطراب الوسواس القهري، إذ يساعد على تقبّل قدر من عدم اليقين والحد من السلوكيات القهرية المرتبطة بالبحث المستمر عن الطمأنينة، بما قد يسهم في تحسين جودة الحياة والعلاقات العاطفية.
المصدر
صحة وتغذية
حب
شك
علاقة
خيانة
انفصال
وسواس
وسواس علاقات
الوسواس القهري المرتبط بالعلاقات.
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