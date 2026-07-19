دراسة صادمة: جيل التسعينيات يتقدّم في العمر أسرع... وأجسامهم تواجه مخاطر مبكرة

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس عن معطيات لافتة تشير إلى أنّ الأجيال المعاصرة، ولا سيّما مواليد تسعينيات القرن الماضي، يتقدّمون في العمر البيولوجي بوتيرة أسرع مقارنةً بالأجيال التي سبقتهم، وهو ما قد يقدّم تفسيراً علمياً جديداً للارتفاع الملحوظ في معدلات إصابة الشباب بالسرطان.



وبحسب الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية "نيتشر ميديسن"، ثمة فجوة متزايدة بين العمر الزمني والعمر البيولوجي لدى هذه الفئة العمرية، إذ تبيّن أنّ أجسام مواليد العقود الأخيرة تتعرّض لتلف بيولوجي متسارع.



ويرتبط هذا التسارع، وفقاً للمؤشرات، بزيادة خطر الإصابة بما يُعرف بالسرطان المبكر، الذي يُشخّص قبل سنّ الـ55، بنسبة تصل إلى 8 في المئة، وتحديداً سرطانات الرئة والرحم والجهاز الهضمي.



وأظهرت نتائج الدراسة أنّ مواليد التسعينيات في أميركا سجّلوا مؤشرات شيخوخة بيولوجية أعلى بكثير مقارنةً بمواليد الستينيات عند بلوغهم السنّ نفسها. كما وجدت أنّ الأشخاص الأكثر تقدّماً في العمر البيولوجي ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بالأورام الصلبة المبكرة بنسبة 15 في المئة.



ولم تقتصر الدراسة على تقييم الجسم ككل، بل فحصت أعضاءً محددة، إذ تبيّن أنّ الشيخوخة المبكرة للجهاز المناعي ترتبط بسرطان الرئة، في حين تزيد شيخوخة الأنسجة الدهنية من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.



وعزت الدراسة هذا التدهور البيولوجي المتسارع إلى تضافر عدّة عوامل مرتبطة بنمط الحياة الحديث، وفي مقدّمتها السمنة، وقلّة النشاط البدني، والاعتماد على الأغذية غير الصحية، واضطرابات التمثيل الغذائي، إلى جانب التغيّرات البيئية المحيطة.



ويأمل الباحثون أن تساهم هذه النتائج مستقبلاً في تطوير برامج للكشف المبكر واستراتيجيات وقائية مخصّصة للفئات الأكثر عرضةً للخطر بناءً على عمرها البيولوجي، بما يساهم في الانتقال من مرحلة العلاج بعد الإصابة إلى الوقاية من المرض قبل حدوثه.