عمل المناوبات الليلية: تكلفة باهظة تدفعها صحّتك وأمل جديد للحدّ من مخاطرها

تؤكّد الأبحاث والدراسات الطبية أنّ العمل بنظام المناوبات الليلية يُحدث تعارضاً حاداً مع الساعة البيولوجية للإنسان، ما يعرّض ملايين العاملين في القطاعات الحيوية لمخاطر صحية واضطرابات مزمنة.



وفي الوقت الذي تتزايد فيه التحذيرات من الآثار السلبية للعمل الليلي، يتّجه الباحثون إلى اختبار نمط "النوم ثنائي الطور" كاستراتيجية علمية قد تساهم في الحدّ من هذه الأضرار.



ولا تقتصر آثار العمل الليلي على الشعور بالإجهاد والتعب، بل تتعدّاهما لتؤثّر في وظائف حيوية معقّدة يؤدّيها الجسم أثناء النوم المنتظم، ومن أبرزها:



- تراكم الفضلات وزيادة مخاطر الخرف: أظهرت أبحاث في علم الأعصاب أنّ الدماغ يستخدم شبكة تصريف تُعرف بـ"الجهاز الغليمفاوي" للتخلّص من الفضلات والبروتينات الضارة أثناء النوم العميق. وقد يؤدّي الحرمان من النوم إلى إعاقة هذه العملية، ما قد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر.

- أمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي: يرتبط نقص ساعات النوم بارتفاع مستويات الالتهابات المزمنة في الجسم واختلال إفراز هرمون "الكورتيزول"، ما قد يزيد من مقاومة الإنسولين ويرفع خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والشرايين.



وقد دفعت هذه المخاطر الصحية الوكالة الدولية لبحوث السرطان إلى تصنيف العمل الليلي الذي يسبّب اضطراباً في الساعة البيولوجية على أنّه "محتمل التسبّب بالسرطان"، في ظلّ تأثيره في الإيقاع اليومي للجسم وإفراز هرمون الميلاتونين.



وتتركّز الأبحاث الحديثة، ومنها دراسات تجريها الدكتورة لين فيكتوريا موين في النرويج، على مراقبة أنماط النوم لدى عمّال المناوبات الذين يواجهون صعوبة في الحصول على نوم متواصل خلال النهار.



وكشفت البيانات أنّ عدداً كبيراً من العاملين ليلاً يميلون تلقائياً إلى تقسيم نومهم إلى فترتين، كالنوم لمدة أربع ساعات صباحاً، ثم الحصول على فترة أخرى من النوم بعد الظهر، وهو ما يُعرف بـ"النوم ثنائي الطور".



وتشير دراسات تاريخية وبيولوجية إلى أنّ النوم المقسّم ليس غريباً عن أنماط النوم البشرية. لذلك، يسعى العلماء حالياً إلى دراسة إمكانية الاستفادة من النوم ثنائي الطور والقيلولات لتحسين أداء عمّال المناوبات وصحّتهم، بما يتوافق بصورة أفضل مع إشارات أجسامهم.