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ارتفاع ضغط الدم: كيفية مواجهته وحماية القلب
صحة وتغذية
2026-07-24 | 03:08
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ارتفاع ضغط الدم: كيفية مواجهته وحماية القلب
يمثّل ضغط الدم القوّة التي يدفع بها القلب الدماء عبر الشرايين لتروية مختلف أعضاء الجسم وأنسجته. وتؤكّد المؤسسات الصحية العالمية أنّ الفحص الدوري هو السبيل الوحيد لاكتشافه والوقاية من مضاعفاته الخطيرة، كونه يمرّ دون أي أعراض ظاهرة، ممّا جعله يُعرف بالقاتل الصامت.
ووفقًا لبوابة ميدلاين بلاس التابعة لمكتبة الطب الوطنية الأميركية، يُسجّل قياس ضغط الدم عبر رقمين أساسيين، هما الضغط الانقباضي الذي يمثل القوة داخل الشرايين أثناء نبض القلب، والضغط الانبساطي الذي يمثل القوة ذاتها خلال فترة استراحة القلب بين النبضات.
وأوضحت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنّ السيطرة المبكرة على ضغط الدم تُقلّل بشكل حادّ من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.
وفي سياق متّصل، تشير البيانات إلى ارتباط وثيق بين ضغط الدم ومرض السكري، حيث يعاني نحو ستّة من كل عشرة أشخاص مصابين بالسكري من ارتفاع ضغط الدم، ممّا يستدعي التزامًا صارمًا بخطط العلاج للحفاظ على مستويات السكر والضغط ضمن الحدود الآمنة.
ويؤكّد الخبراء أنّ الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه تتطلّبان أسلوب حياة متوازن، يبدأ من التغذية المتوازنة عبر تقليل الصوديوم وزيادة البوتاسيوم والتركيز على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة مع خفض الدهون.
كما تسهم ممارسة النشاط البدني المنتظم في تقوية عضلة القلب وتعزيز كفاءة الأوعية الدموية وخفض الضغط بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أنّ إدارة الوزن تقليلًا للجهد الإضافي الملقى على القلب لضخ الدم تُجنّب المريض النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
على صعيد آخر، يتسبّب التدخين في تلف مباشر للأوعية الدموية ورفع الضغط بينما يضيف الكحول سعرات حرارية تؤدي للزيادة المفرطة في الوزن، ممّا يجعل الامتناع عنهما أمرًا جوهريًا.
كذلك فإنّ الاسترخاء والتعامل الذكي مع التوتّر والحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد تُعدّ عوامل حاسمة في استقرار مستويات الضغط.
المصدر
صحة وتغذية
ضغط الدم
ارتفاع الضغط
صحة القلب
شرايين القلب
تغذية متوازنة
حماية القلب.
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