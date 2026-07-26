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لذاكرة قوية مع التقدّم في العمر... 5 أسرار يكشفها خبراء الدماغ

صحة وتغذية
2026-07-26 | 15:25
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لذاكرة قوية مع التقدّم في العمر... 5 أسرار يكشفها خبراء الدماغ
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لذاكرة قوية مع التقدّم في العمر... 5 أسرار يكشفها خبراء الدماغ

يخشى كثيرون تراجع القدرات العقلية مع التقدّم في العمر، لكنّ الخبراء يؤكدون أنّ الخرف ليس نتيجة حتمية للشيخوخة، وأنّ بعض العادات اليومية قد تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والذاكرة لفترة أطول. وتشير أبحاث حديثة حول ما يُعرف بـ"المعمّرين الفائقين" إلى أنّ بعض كبار السن الذين يتمتعون بذاكرة استثنائية يُظهرون قدرة أكبر على تكوين خلايا عصبية جديدة، في عملية تُعرف باسم "تكوّن الخلايا العصبية".

ويركّز خبراء الدماغ على مجموعة من العادات لحماية الذاكرة، أبرزها النوم لنحو سبع ساعات يومياً، والحفاظ على نشاط ذهني مستمر من خلال تعلّم مهارات جديدة أو القراءة أو ممارسة ألعاب تتطلّب التفكير. كما يوصي بعضهم بتمارين المقاومة ورفع الأوزان، إلى جانب التمارين الهوائية والحركة اليومية، إذ ترتبط هذه الأنشطة بتحسين الذاكرة والتعلّم وتقليل خطر التراجع المعرفي.

ويشدّد الخبراء أيضاً على أهمية صحة القلب والأوعية الدموية، نظراً إلى ارتباطها الوثيق بصحة الدماغ. لذلك، ينصحون بمراقبة ضغط الدم، والحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول، وممارسة النشاط البدني بانتظام. كما يشير بعضهم إلى أهمية التعرّض للضوء الطبيعي في ساعات الصباح للمساعدة في تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين النوم، إلى جانب ممارسة أنشطة تجمع بين الحركة والتحدّي الذهني والتواصل الاجتماعي، مثل الرياضات الجماعية.

أما في ما يتعلّق بالمكمّلات والوقاية، فيتناول بعض الخبراء فيتامينات مجموعة B وفيتامين D وأحماض أوميغا-3، مع التأكيد على ضرورة تناول المكمّلات وفق الحاجة وتحت إشراف طبي. كما تشير بعض الدراسات إلى ارتباط التطعيم ضد الحزام الناري بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، إلا أنّ هذه العلاقة لا تزال موضع بحث.

وبشكل عام، يجمع الخبراء على أنّ حماية الذاكرة لا تعتمد على إجراء واحد، بل على نمط حياة متكامل يجمع بين النوم الجيد، والنشاط البدني، والتغذية الصحية، والتحفيز العقلي، والتواصل الاجتماعي.
 

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