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الشاشات تهدد نمو أدمغة الأطفال... تحذير صحي وخمس خطوات للحماية
صحة وتغذية
2026-07-26 | 15:46
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الشاشات تهدد نمو أدمغة الأطفال... تحذير صحي وخمس خطوات للحماية
حذّرت مسؤولة صحية أميركية بارزة من أنّ الاستخدام المبكر والمفرط للشاشات قد يؤدي إلى تأخرات عصبية ومعرفية لدى الأطفال الصغار، ما قد يؤثر في التركيز والذاكرة والمهارات اللغوية على المدى الطويل. وأشارت الدكتورة ستيفاني هاريدوبولوس، القائمة بأعمال الجراح العام في الولايات المتحدة، إلى أنّ الشاشات باتت تنافس العائلات على انتباه الأطفال، داعيةً الأهل إلى وضع حدود واضحة لاستخدامها.
ولتقليل الاعتماد على الشاشات، اقترح مكتب الجراح العام الأميركي إطارًا من خمس خطوات يُعرف باسم "5 Ds"، يبدأ بـالمناقشة، من خلال وضع قواعد واضحة ومناسبة لعمر الطفل بشأن أوقات وأماكن ومدة استخدام الأجهزة، ثم القدوة، عبر التزام الأهل أنفسهم بعادات صحية في استخدام الشاشات، يليها الاستبدال، بتشجيع الأطفال على أنشطة عملية، مثل الأشغال اليدوية أو إعداد الطعام، بدلاً من اللجوء إلى الأجهزة عند الشعور بالملل.
وتتمثل الخطوة الرابعة في الانفصال عن الشاشات، عبر تخصيص فترات يومية خالية من الأجهزة، لا سيما أثناء تناول الطعام، وفي السيارة، وقبل النوم. كما يُنصح بإيقاف الأجهزة التي تبعث الضوء الأزرق قبل ساعة على الأقل من موعد النوم لتجنّب التأثير في دورة النوم الطبيعية.
أما الخطوة الخامسة فهي التأجيل، أي تأخير حصول الأطفال على الهواتف والأجهزة الذكية قدر الإمكان. ومن بين الاقتراحات إبقاء الأجهزة قيد الشحن ليلاً في مكان مشترك داخل المنزل، مثل المطبخ أو غرفة الجلوس، بدلاً من غرف الأطفال.
وأكدت هاريدوبولوس أنّ هذه الخطوات البسيطة قد تساعد العائلات على بناء عادات رقمية أكثر صحة، مشيرةً إلى أنّ وضع حدود واضحة منذ سن مبكرة قد يُحدث فرقًا كبيرًا في نمو الأطفال وصحتهم على المدى الطويل.
المصدر
صحة وتغذية
أدمغة
الأطفال...
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