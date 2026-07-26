ليس 8 ساعات بالضرورة... دراسة تحدّد المدة المثالية للنوم

كشفت دراسة حديثة أنّ المدة المثالية للنوم قد تتراوح بين 6 ساعات و24 دقيقة و7 ساعات و48 دقيقة ليلاً، إذ ارتبط النوم لمدة أقصر أو أطول من هذا النطاق بمؤشرات صحية أقل جودة على مستوى الدماغ والقلب والجهاز المناعي. ويؤكد خبراء النوم أنّ الحصول على القدر المناسب من الراحة ضروري للحفاظ على الصحة العامة، بدءاً من تنظيم الوزن وصولاً إلى دعم الذاكرة والمناعة.ويؤدي النوم دوراً مهماً في الحفاظ على وزن صحي، إذ إنّ قلّته قد تؤثر في الهرمونات المسؤولة عن الجوع والشبع، ما يزيد الرغبة في تناول الطعام. كما يساعد النوم الكافي الجهاز المناعي على العمل بكفاءة، فيما يرتبط نقصه بزيادة الالتهابات وارتفاع خطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.كذلك، يُعدّ النوم العميق مهماً لعمليات التخلّص من الفضلات في الدماغ، بينما يساهم نوم حركة العين السريعة (REM) في تثبيت الذكريات وتنظيم المشاعر ودعم التركيز والقدرات العقلية.ولا تقتصر فوائد النوم على الدماغ والقلب، بل تمتد إلى صحة الجهاز الهضمي أيضاً، إذ يرتبط النوم الجيد بتنوّع أكبر في ميكروبيوم الأمعاء. وفي المقابل، قد يزيد نقص النوم من خطر ارتفاع ضغط الدم واضطرابات نظم القلب وأمراض القلب، إذ يحرم الجسم من فترة الراحة والتعافي التي يوفرها النوم.ولتحسين جودة النوم، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، وتجنّب القيلولة الطويلة، والحدّ من الكافيين، خصوصاً في فترة ما بعد الظهر، وتجنّب تناول الكحول قبل النوم. كما يُنصح بالحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ وعدم الاعتماد المفرط على الوسائل المساعدة على النوم إلا عند الحاجة وتحت إشراف مختص.ويُعدّ الهاتف من أبرز العوامل التي قد تؤثر في مدة النوم، ليس بسبب الضوء الذي تصدره الشاشة فحسب، بل لأنّ تصفّح الهاتف قد يقتطع من الوقت المخصّص للنوم. لذلك، يُنصح بالتوقف عن استخدامه قبل النوم وإبقائه بعيداً عن السرير. كما قد يساعد تخفيف الإضاءة مساءً وتجنّب الوجبات الثقيلة قبل النوم على تهيئة الجسم للراحة.وفي حال استمرار الشعور بالتعب رغم الحصول على قسط كافٍ من النوم واتباع عادات نوم صحية، يُنصح باستشارة طبيب أو اختصاصي في اضطرابات النوم.