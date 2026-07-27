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ألعاب "السكويشي" المحبوبة قد تخفي خطراً... مادة مسرطنة في منتج مقلّد و4 طرق لكشفه
صحة وتغذية
2026-07-27 | 05:12
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ألعاب "السكويشي" المحبوبة قد تخفي خطراً... مادة مسرطنة في منتج مقلّد و4 طرق لكشفه
حذّرت سلطات سلامة المنتجات في بريطانيا الأهالي من مخاطر بعض ألعاب "السكويشي" المقلّدة والشهيرة بين الأطفال، وذلك عقب سحب منتج مقلّد يُدعى "Squeezy Dumplings" لاحتوائه على نسبة من مادة البنزين السامة تتجاوز الحدّ المسموح به قانوناً بأربعة أضعاف.
وتُعدّ مادة البنزين من المواد المسرطنة، وقد يؤدي التعرّض لها إلى أضرار صحية خطيرة، لا سيما عند التعرّض المزمن أو لمستويات مرتفعة، إذ يمكن أن تؤثر في نخاع العظام وتزيد خطر الإصابة بسرطانات الدم، بما فيها اللوكيميا.
وللتمييز بين الألعاب الآمنة والمنتجات المقلّدة أو المشبوهة، يُنصح بمراعاة أربع نقاط رئيسية:
- الشراء من متاجر موثوقة: تجنّب الباعة المجهولين عبر الإنترنت والمنتجات التي تُعرض بأسعار منخفضة بشكل مريب.
- التحقّق من بيانات المصنّع: التأكد من وجود اسم المصنّع أو المستورد وعنوانه بوضوح على العبوة.
- التدقيق في علامات السلامة: التحقق من وجود علامات المطابقة المناسبة، مثل UKCA أو CE، والانتباه إلى الأخطاء الإملائية أو غياب تحذيرات السلامة على العبوة.
- الانتباه إلى الرائحة النفّاذة: التوقّف عن استخدام أي لعبة تصدر منها رائحة كيميائية قوية أو غير معتادة.
المصدر
صحة وتغذية
منوعات
سكويشي
العاب اطفال
لعبة خطيرة
سكويشي خطيرة
سكويشي تقليد
مادة مسرطنة.
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