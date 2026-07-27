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تستيقظ في منتصف الليل ولا تستطيع النوم مجدداً؟... إليك هذه الخطوات البسيطة لاستعادة النعاس

صحة وتغذية
2026-07-27 | 07:07
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تستيقظ في منتصف الليل ولا تستطيع النوم مجدداً؟... إليك هذه الخطوات البسيطة لاستعادة النعاس
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تستيقظ في منتصف الليل ولا تستطيع النوم مجدداً؟... إليك هذه الخطوات البسيطة لاستعادة النعاس

أكّد مختصون في طبّ النوم أنّ الاستيقاظ مرات عدّة خلال الليل، ولا سيما بين الثانية والثالثة فجراً، يُعدّ أمراً طبيعياً وشائعاً لدى البالغين الأصحاء.

ويحدث ذلك نتيجة دورات النوم الطبيعية التي تتكرّر كل نحو 90 دقيقة، إذ تقلّ فترات النوم العميق تدريجياً ويصبح النوم أخفّ مع الاقتراب من ساعات الصباح.

وتبدأ المشكلة عندما يستجيب العقل لهذا الاستيقاظ بالقلق والتوتر، بالتزامن مع بدء ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول تدريجياً استعداداً للاستيقاظ صباحاً. وقد تؤدي محاولة إجبار النفس على النوم إلى زيادة التوتر واليقظة، ما يجعل العودة إلى النوم أكثر صعوبة.

وتتأثر جودة النوم أيضاً بالعادات اليومية والغذائية، مثل تناول الكافيين في وقت متأخر، وشرب الكحول، وتناول الوجبات الثقيلة قبل النوم، إضافةً إلى أسباب صحية، مثل اضطرابات الغدة الدرقية وانقطاع النفس أثناء النوم.

كما قد تكون النساء أكثر عرضةً لاضطرابات النوم في مراحل معينة من حياتهن، نتيجة التغيّرات الهرمونية، إلى جانب عوامل نفسية واجتماعية أخرى.

ولاستعادة نوم مريح، ينصح الخبراء بالحفاظ على موعد ثابت للاستيقاظ صباحاً، والذهاب إلى السرير عند الشعور الفعلي بالنعاس، مع تجنّب النظر إلى الساعة أو الهاتف عند الاستيقاظ ليلاً.

وفي حال استمرار اليقظة لنحو 20 دقيقة، يُفضّل مغادرة السرير وممارسة نشاط هادئ في إضاءة خافتة حتى الشعور بالنعاس مجدداً، مع عدم القلق من ليلة نوم غير مثالية بين الحين والآخر.

صحة وتغذية

الأرق

قلة نوم

نوم

استيقاظ ليلاً

عدم النعاس

insomnia.

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