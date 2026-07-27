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الكالسيوم وحده لا يكفي... عناصر وأطعمة أساسية لعظام أقوى
صحة وتغذية
2026-07-27 | 07:42
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الكالسيوم وحده لا يكفي... عناصر وأطعمة أساسية لعظام أقوى
أكد خبراء في صحة العظام أنّ الحفاظ على قوة الهيكل العظمي يبدأ منذ مراحل مبكرة من العمر، مشيرين إلى أنّ كثافة العظام تبدأ بالتراجع تدريجياً بعد بلوغها ذروتها في مرحلة الشباب. وأوضحوا أنّ اتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب ممارسة النشاط البدني، يسهم بشكل كبير في الحدّ من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور مع التقدّم في السن.
وأشار الخبراء إلى أنّ الكالسيوم وفيتامين "د" والبروتين تُعدّ من أهم العناصر الغذائية اللازمة لصحة العظام، إلى جانب المغنيسيوم والزنك والفوسفور وفيتامين "ك". وتشمل أبرز المصادر الغذائية لهذه العناصر منتجات الألبان، والأسماك الدهنية والمعلّبة مثل السردين والسلمون، ومنتجات الصويا، وبذور الشيا، والفواكه المجففة، فضلاً عن الخضراوات الورقية والبقوليات، خصوصاً للأشخاص الذين يتّبعون نظاماً غذائياً نباتياً.
ولفت الخبراء إلى أنّ النساء بعد انقطاع الطمث أكثر عرضة لفقدان كثافة العظام، إلا أنّ الرجال معرّضون أيضاً للإصابة بهشاشة العظام مع التقدّم في العمر. كما أظهرت دراسات أنّ الأنظمة الغذائية الغنية بالكالسيوم والبروتين ترتبط بانخفاض معدلات السقوط وكسور الورك لدى كبار السن، في حين قد تسهم بعض الأطعمة، مثل الصويا والفواكه المجففة، في دعم صحة العظام، رغم الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد بعض هذه الفوائد.
وفي ما يتعلّق بالمكمّلات الغذائية، أوضح الخبراء أنّ استخدامها ينبغي أن يكون وفق الحاجة وتوصيات المختصين، إذ لا تُظهر الدراسات فائدة واضحة لها لدى جميع الأشخاص. في المقابل، قد يحتاج إليها من يعانون نقصاً في فيتامين "د" أو الكالسيوم، أو من لا يحصلون على كميات كافية منهما عبر الغذاء.
وخلص الخبراء إلى أنّ أفضل وسيلة للحفاظ على صحة العظام تتمثّل في اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوّع، إلى جانب ممارسة التمارين التي تعتمد على حمل الوزن بانتظام.
المصدر
صحة وتغذية
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