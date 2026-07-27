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ارتفاع مقلق للسكري بين الشابات... وهذه الأعراض قد تمرّ من دون انتباه

صحة وتغذية
2026-07-27 | 07:50
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ارتفاع مقلق للسكري بين الشابات... وهذه الأعراض قد تمرّ من دون انتباه
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ارتفاع مقلق للسكري بين الشابات... وهذه الأعراض قد تمرّ من دون انتباه

كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع مقلق في معدلات الإصابة بالسكري من النوع الثاني بين الشابات، إذ أظهرت دراسة أجراها باحثون من "إمبريال كوليدج لندن"، استناداً إلى بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بين عامي 2011 و2024، ارتفاعاً بنسبة 69 في المئة في حالات التشخيص الجديدة بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و29 عاماً، مقابل زيادة بلغت 43 في المئة بين الرجال في الفئة العمرية نفسها.

ويحدث السكري من النوع الثاني عندما لا يستجيب الجسم بشكل كافٍ لهرمون الإنسولين أو لا ينتج كمية كافية منه، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. ويحذّر الأطباء من أنّ الإصابة بالمرض في سن مبكرة قد تعني سنوات أطول من التعرّض لارتفاع مستويات السكر، ما يزيد تدريجياً خطر حدوث مضاعفات خطيرة، من بينها أمراض القلب والسكتات الدماغية ومشكلات الكلى والأعصاب والبصر، إضافة إلى تقرّحات القدم والالتهابات.

وقد تظهر أعراض المرض بصورة خفية أو يمكن الخلط بينها وبين مشكلات صحية أخرى، مثل العطش المستمر، وكثرة التبوّل، والإرهاق الذي لا يزول بعد النوم، وتشوش الرؤية، وبطء التئام الجروح. كما ينبغي للنساء الانتباه إلى تكرار الإصابة بالالتهابات الفطرية أو التهابات المسالك البولية.

وتشمل العوامل التي قد تزيد خطر الإصابة متلازمة تكيّس المبايض، وسكري الحمل، وزيادة الوزن، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بنمط الحياة والتاريخ العائلي.

ورغم ذلك، يؤكد الخبراء أنّ السكري من النوع الثاني يمكن أن يدخل في مرحلة هدأة لدى بعض المصابين، خصوصاً من خلال فقدان الوزن وإجراء تغييرات مستدامة في نمط الحياة. وأظهرت تجربة "DiRECT" أنّ 46 في المئة من المشاركين الذين شُخّصوا حديثاً بالمرض وصلوا إلى مرحلة الهدأة خلال عام، فيما ارتفعت النسبة إلى 57 في المئة لدى من فقدوا ما بين 10 و15 كيلوغراماً.

ويشدّد الخبراء على أهمية الكشف المبكر، إذ يمكن لفحص دم بسيط المساعدة في تشخيص السكري، فيما يتيح اكتشافه وعلاجه في الوقت المناسب الحدّ من خطر تطوّر مضاعفاته.
 

صحة وتغذية

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